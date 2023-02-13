陸2022年充電設施增長近1倍 但使用率恐不到1成

隨著新能源汽車快速發展，大陸各地充換電設施成為新興產業。大陸國家能源局發言人梁昌新13日在記者會上表示，大陸已建成全球數量最多及分布最廣的充電基礎設施網路。去年充電基礎設施增長數量約達260萬台，累計數量約達520萬台，按年增長近1倍。不過，充電設施規模增長，但城市充電設施平均社會利用率可能不到1成。

梁昌新指出，目前大陸充電基礎設施規模迅速擴大、充換電運營市場取得進展、技術與標準體系逐漸成熟，且政府監測服務平台體系正加快建設。上述成果反應大陸充換電設施發展取得成效。

可是梁昌新也表示，目前大陸充換電行業仍存在許多挑戰與問題，比如公共充電設施布局不合理、部分居民社區建樁與充電皆困難、充電市場運行不規範、設施維護不到位等問題。

此前，大陸消費者也多有聲音哀嚎「充電難」。中國電力企業聯合會副秘書長兼電動交通與儲能分會會長劉永東表示，當下大陸充電樁與新能源汽車之間存在結構性矛盾。換言之，現在大陸充電樁數量充足，但問題是新能源車主「找不到、用不上、充得慢」。

據中國產業經濟訊息網報導，中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟中國汽車工業協會充換電分會副秘書長仝宗旗指出，大陸大部分新能源車主都是城市內出行，里程數一般都在幾十公里，因此充電頻率不高，很多充電樁都處於閒置狀態。「目前城市內充電樁平均社會利用率不到10%，高速公路充電樁平均社會利用率更低，可能都不到1%。」他說。

此外，據陸國家能源局數據顯示，各類充電樁運營企業已逾3000家，其中公共樁保有量超過 1 萬台的企業有17家，巨頭企業聚集效應明顯。電動汽車充電量持續保持較快增長，2022年全年充電量超過400億千瓦時，年增達到 85% 以上；在技術與標準體系建設上，累計發布國家標準31項、行業標準26項，大陸直流充電標準與歐、美、日並列世界四大充電標準方案。