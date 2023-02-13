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國台辦：願意與台灣方面共同努力恢復台灣農漁產品輸陸

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

在中國國民黨副主席夏立言和大陸國台辦主任宋濤、中共中央政治局常委王滬寧會見後，台灣農漁產品恢復輸陸，露出曙光。大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日表示，大陸方面一直高度重視台灣農漁民的利益福祉，陸方願意與台灣有關方面共同努力，為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。

朱鳳蓮表示，多年來，我們秉持「兩岸一家親」理念，採取措施緩解台灣農漁產品豐產滯銷困難、協助拓展大陸市場，台灣基層民眾獲得了實實在在的好處。

2021年3月以來，自台輸入農漁產品中檢出檢疫性有害生物、禁用藥物等，為保障農業生產、生態安全和消費者健康安全，大陸暫停了台相關農漁產品輸入。

這段時間，台灣農漁民通過中國國民黨、有關縣市、團體等多種渠道表達心聲，願意改善產品品質，確保輸往大陸農漁產品安全，希望大陸盡快恢復輸入。陸方願意與台灣有關方面共同努力，為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。

據悉，春節後國民黨前主席洪秀柱在廈門和宋濤會面時，就曾銜命向宋濤提出，台灣基層民眾、農漁民希望大陸恢復台灣水產品、農產品進口的呼聲，宋濤當時沒有予以肯定回復；夏立言於日前訪問北京，曾與宋濤、王滬寧會晤，再度提出上述要求，王滬寧當面向宋濤三度指示，對於台灣基層民眾提出來的要求，「一定要一步一步落實」。

王滬寧 夏立言 國台辦 朱鳳蓮 國民黨

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