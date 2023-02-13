2023年中共中央一號文件 要求全面推進鄉村振興

中共13日發布2023年的中央一號文件，按慣例以農村農業問題為主，內容提出，中共中央認為，必須堅持堅持不懈把解決好「三農」問題作為中共全黨工作重中之重，舉中共全黨全社會之力全面推進鄉村振興，加快農業農村現代化。

大陸所謂「中央一號文件」，是中共中央委員會、大陸國務院每年發布的第一份文件，由於多數以農村農業問題為主，也被視為大陸重視農村問題的象徵。

據新華社報導，這份21世紀以來第20個指導「三農」工作的中共中央一號文件，13日由新華社受權發布。文件題為《中共中央 國務院關於做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》。

文件全文共九個部分，包括：抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保供、加強農業基礎設施建設、強化農業科技和裝備支撐、鞏固拓展脫貧攻堅成果、推動鄉村產業高質量發展、拓寬農民增收致富渠道、紮實推進宜居宜業和美鄉村建設、健中共全黨組織領導的鄉村治理體系、強化政策保障和體制機制創新。

文件指出，大陸全面建設社會主義現代化國家，最艱鉅最繁重的任務仍然在農村。世界百年未有之大變局加速演進，大陸發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，守好「三農」基本盤至關重要、不容有失。

文件表示，中共中央認為，必須堅持不懈把解決好「三農」問題作為中共全黨工作重中之重，舉中共全黨全社會之力全面推進鄉村振興，加快農業農村現代化。

文件提出，要堅決守牢確保糧食安全、防止規模性返貧等底線，紮實推進鄉村發展、鄉村建設、鄉村治理等重點工作，加快建設農業強國，建設宜居宜業和美鄉村。