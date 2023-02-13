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寧波推動夜經濟 宣布晚八點以後地鐵免費搭乘

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
寧波地鐵宣布每晚八時以後以及法定假日全天可免費搭乘。（寧波軌道交通）
寧波地鐵宣布每晚八時以後以及法定假日全天可免費搭乘。（寧波軌道交通）

大陸多地加速推動經濟和擴大消費，浙江寧波市宣布即起至6月底，每晚8點以後以及法定節假日全天，寧波地鐵全線免費，鼓勵市民出行。

澎湃新聞報導，寧波市軌道交通集團表示，該舉措是為了鼓勵市民出行，加快恢復和擴大消費，推動夜間和節假日經濟發展活力。即日起至6月30日每晚8點後及法定節假日全天，寧波地鐵1-5號線全線免費乘坐。

免費時段乘客無需購票、刷卡、掃碼可直接進站乘車。法定節假日具體為清明節（4月5日）、勞動節（4月29日至5月3日）、端午節（6月22日至6月24日）。

寧波去年實現社會消費品零售總額4896.7億元，增長5.3%，高出全國、全省5.5和1個百分點。今年春節假期，全市重點監測的50家樣本企業累計實現銷售（營業）額6.93億元，與2019年同期相比增長4.7%。

為給正在回暖的消費市場「添把火」，寧波市政府日前公布《「雙促雙旺」促消費穩增長實施方案》，計畫展開消費恢復提升、服務消費提升等十大行動，其中明確要繁榮地鐵經濟，展開「綠色出行，助力消費」活動。

除地鐵免費外，寧波今年還將發放消費券10億元人民幣，舉辦傳統消費主題促消費活動300場，實施新能源汽車購車補貼政策等，計畫全年社會消費品零售總額、外貿進口額、本地產品銷售額、數位消費規模均超過5000億元，全年接待過夜遊客超過5000萬人次，全年批發零售額達6萬億元。

勞動節 端午節

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