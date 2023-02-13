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郭明錤：小米庫存高漲 相當於20-30萬部智慧手機

集微網／ 集微網

集微網消息，天風國際分析師郭明錤在昨（12）日發佈的調查報告中指出，小米庫存高漲，在處理器方面顯示出最嚴重的過剩跡象，大多數安卓品牌和小米一樣面臨高庫存水平的風險。

郭明錤指出，小米的組件庫存相當於大約20萬至30萬部智慧手機，這批庫存處理器的供應商是聯發科和高通。他還表示，由於需求疲軟，小米和大多數安卓品牌面臨高庫存水平的風險，例如，三星結合終端產品和組件的全球手機庫存可能要到6月才能降至合理水平。

郭明錤預期，由於在2020-2022年短缺期間簽訂的供應合約，具有強大議價能力的安卓組件供應商可能會將多餘的庫存轉嫁給品牌和代理商/分銷商。然而品牌和代理商/分銷商的高庫存水平可能會導致未來幾個季度對組件的需求疲軟。他認為，即使組件庫存水平降至合理水平，品牌或代理商/分銷商對大多數組件的需求疲軟，也可能導致至少未來6-9個月的出貨量同比下降，這可能會對股價產生負面影響。

衆所周知，郭明錤的爆料多集中於對蘋果產品的訊息，但鮮有對蘋果業績的預測，有網友認為他的分析能力弱於情報收集能力。

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