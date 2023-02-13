快訊

台大管院營爆旅宿消費糾紛 營隊負責人千字留言曝光

震災超過3萬死：土耳其災區治安惡化、建商131人被調查

廚餘？火鍋吃不完打包送遊民 作家黃大米挨轟「自為以上帝」

新冠大感染期間漲價　北京開罰兩殯葬企業

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
北京市監管理局開罰違規殯葬業者。取自北京市政府官網
北京市監管理局開罰違規殯葬業者。取自北京市政府官網

去年12月，大陸鬆綁新冠防控措施後，北京等地陸續進入「大感染」階段，醫院、殯葬業高峰運轉，有業者因此調漲遺體整容、接屍車運輸費用。據北京日報報導，北京市場監管局近日公佈的行政處罰決定書顯示，有兩家殯葬企業因價格違法，遭監管部門開罰，金額均為人民幣100.5萬元（約新台幣445萬元）。

據行政處罰決定書顯示，2022年12月，北京八寶山天元殯儀服務中心在收取遺體整容費時，違反「遺體整容每具150元（人民幣，下同）」的規定，高於大陸政府定價，按照每具150元至1000元不等的標準收取。

此外，處罰決定書稱，北京八寶山天元殯儀服務中心在收取接屍車運輸費時，也違反規定，按照普通靈車每車次260元、別克每車次800元、賓士每車次1500元的標準收取。不僅如此，該企業在經營場所也沒有公示收費項目和收費標準。

因此，決定書稱，北京市場監管局9日對其做出處罰決定，除責令改正價格違法行為之外，還對其罰款100.5萬元。在此之前，北京八寶山天元殯儀服務中心也曾於去年8月，因「嚴重」價格違法，被北京朝陽區市場監管局從重處罰過。

此外，北京市場監管局9日還對另一家企業，北京八寶山長玖殯儀服務有限公司作出了處罰決定。決定書稱，該公司在收取告別室租用費時，超出政府指導價，按照每場2300元的標準收取，在收取接屍車運輸費時也自訂標準，為此，責令對其同樣罰款100.5萬元。

北京 人民幣 台幣

延伸閱讀

應習近平邀請 伊朗總統將率團出訪中國大陸

北京冬奧大屏 入藏電影博物館

氣球事件後美中仍會回談判桌 專家稱問題在雙方國內壓力

影／張亞中：國民黨應和北京進行政治對話 而不是到對岸聽別人訓話

相關新聞

陸現房銷售 解「爛尾樓」危機

大陸山東、安徽、四川、河南等四省日前相繼宣布，試點「現房銷售」政策，以避免爛尾樓問題，但專家預估，建商將因此承受更高的資...

兩岸微流行／北京綠色交易所 助碳定價

大陸推動綠色金融不遺餘力，北京市日前成立國家級的「北京綠色交易所」，未來將作為大陸全國溫室氣體自願減排交易中心，及全球綠...

夏立言到上海與台商交流 稱赴陸3目的都達成

國民黨副主席夏立言今天表示，赴陸3項目的，包含關懷在陸台商台生、向陸方反映台灣農漁民心聲以及和新涉台官員交流認識，在過去...

陸基金經理：1千萬人民幣資產在上海 只能算是窮人家庭

大陸知名私募基金經理，睿郡資產管理合夥人、首席研究官董承非12日在一場演講中表示，在上海，一個1000萬（人民幣）資產的...

阿里出清印度版支付寶股權

根據印度孟買證券交易所資料，阿里巴巴集團新加坡電子商務公司日前以137.8億盧比（1.67億美元）的價格，出售印度數位支...

上海新屋市場 又火起來

上海新房市場重新火起來，被稱為魔都版「海德公園」的前灘海德壹號日前宣布賣完。作為上海前灘「九宮格」內最後一個入市住宅項目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦