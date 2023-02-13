新冠大感染期間漲價　北京開罰兩殯葬企業

去年12月，大陸鬆綁新冠防控措施後，北京等地陸續進入「大感染」階段，醫院、殯葬業高峰運轉，有業者因此調漲遺體整容、接屍車運輸費用。據北京日報報導，北京市場監管局近日公佈的行政處罰決定書顯示，有兩家殯葬企業因價格違法，遭監管部門開罰，金額均為人民幣100.5萬元（約新台幣445萬元）。

據行政處罰決定書顯示，2022年12月，北京八寶山天元殯儀服務中心在收取遺體整容費時，違反「遺體整容每具150元（人民幣，下同）」的規定，高於大陸政府定價，按照每具150元至1000元不等的標準收取。

此外，處罰決定書稱，北京八寶山天元殯儀服務中心在收取接屍車運輸費時，也違反規定，按照普通靈車每車次260元、別克每車次800元、賓士每車次1500元的標準收取。不僅如此，該企業在經營場所也沒有公示收費項目和收費標準。

因此，決定書稱，北京市場監管局9日對其做出處罰決定，除責令改正價格違法行為之外，還對其罰款100.5萬元。在此之前，北京八寶山天元殯儀服務中心也曾於去年8月，因「嚴重」價格違法，被北京朝陽區市場監管局從重處罰過。

此外，北京市場監管局9日還對另一家企業，北京八寶山長玖殯儀服務有限公司作出了處罰決定。決定書稱，該公司在收取告別室租用費時，超出政府指導價，按照每場2300元的標準收取，在收取接屍車運輸費時也自訂標準，為此，責令對其同樣罰款100.5萬元。