陸擴展商銀金融資產風險分類

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國銀保監會會同中國人民銀行（大陸央行）聯合制定的《商業銀行金融資產風險分類辦法》11日對外公布，並將於7月1日起正式施行。這份文件明確，將風險分類對象由貸款擴展至承擔信用風險的全部金融資產。

中新社報導，信用風險是大陸銀行業面臨的最主要風險，完善的風險分類制度是有效防控信用風險的前提和基礎。上述兩部門表示，近年來，大陸商業銀行資產結構發生較大變化，風險分類實踐面臨諸多新情況和新問題，現行風險分類監管制度存在一些弱項與不足。

2017年，巴塞爾委員會發布《審慎處理資產指引》，明確了不良資產和重組資產的認定標準和分類要求，旨在增強全球銀行業資產風險分類標準的一致性和結果的可比性。中國銀保監會、中國人民銀行在借鑒國際國內良好標準，並結合大陸銀行業現狀及監管實踐的基礎上，制定並發布實施《辦法》，對推動商業銀行加強信用風險管理、提升全面風險管理能力，具有重要意義。

具體而言，《辦法》要求商業銀行遵循真實性、及時性、審慎性和獨立性原則，對承擔信用風險的全部表內外金融資產開展風險分類。與現行監管制度相比，《辦法》拓展了風險分類的資產範圍，提出了新的風險分類定義，強調以債務人履約能力為中心的分類理念，進一步明確了風險分類的客觀指標與要求。

如何理解這一新的風險分類理念？兩部門解釋說，根據現行監管制度，風險分類以單筆貸款為對象，同一債務人名下的多筆貸款分類結果可能不一致，既可以是正常類、關注類，也可以分為次級類、可疑類或損失類。

此次《辦法》則要求，商業銀行對非零售金融資產進行風險分類時，應以評估債務人的履約能力為中心，債務人在本行債權超過10%分類為不良的，該債務人在本行所有債權均應分類為不良；債務人在所有銀行的債務中，逾期超過90天的債務已經超過20%的，各銀行均應將其債務歸為不良。

資產 債務 信用

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