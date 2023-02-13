陸房屋預售制存廢 爭議再起

大陸房地產行業政策走向備受關注，近期多個省分相繼表態將試點現房銷售政策，僅在今年，已有包括山東、安徽、四川、河南在內至少四省發布公開文件或在相關會議上作出決定。由此，網路上有關是否應該取消預售制的爭議熱度再起。

大陸房地產銷售普遍採用預售制，預售制能夠快速回籠資金，高周轉模式對行業加速發展起到重要作用。不過，進入新周期，大陸房地產業向新發展模式過渡，保交樓、防風險成為工作重點，現房銷售試點也因此又被多地提上議事日程。

多地又積極探索現房銷售制度背後，與今年1月大陸全國住房和城鄉建設工作會議上的一段發言有關。當時，住房和城鄉建設部部長倪虹表示，「有條件的可以進行現房銷售，繼續實行預售的，必須把資金監管責任落到位，防止資金抽逃，不能出現新的交樓風險。」

外界認為，主管部門明確提及現房銷售，此前實行多年的商品房預售制度面臨著較大的改革空間，現房銷售或將成為主流。

對此，山東率先作出部署。1月31日，山東省住房和城鄉建設工作會議提出，逐步提高預售門檻，鼓勵有條件的地方先行先試，開展現房銷售試點；2月6日，安徽和四川同步跟進，表示將開展現房銷售試點；2月7日，在河南省住房和城鄉建設工作會議上，除了就「保交樓」提出具體時間表外，同樣提出將以鄭州、開封為試點，積極探索預售制度改革和現房銷售。

大陸對於預售制存廢的討論已久，從2010年廣西傳出取消預售制試點以來，至今已有13年，從2016年多城在土地供應端試點現房銷售政策，迄今也有7年。

據濟南日報報業集團旗下新媒體《新黃河》報導，各地試點效果不一，例如杭州、南京曾在部分地塊出讓時嘗試過現房銷售，但在推行一段時間後，已暫停這一探索。不過相關數據顯示，近兩年市場上現房銷售優勢更為明顯，未來占比有望進一步提升。

根據濟南時報報導，上海易居房地產研究院提供的數據顯示，自該機構2013年分析現房銷售占比以來，到2018年現房比例持續走低，至2021年6月大陸全國現房銷售占比僅9.5％，隨後該指標總體處於攀升態勢，到了2021年12月為10.4％，而到了2022年12月達到13.9％的水準。

嚴躍進解釋說，現房銷售占比的拉升，體現了購房者購房信心的變化。過去幾年受爛尾樓事件的衝擊，風險更低的現房顯然更加受寵，使得現房銷售的市場佔有率提升。

與此同時，上海易居房地產研究院預測，經過最近5年政策改革，到2028年大陸全國現房銷售規模占比有望達到20％。