港老牌券商耀才證券宣布 將暫停大陸客戶港美股帳戶

據《新京報》報導，香港老牌券商「耀才證券」10日告知客戶，「鑒於此前大陸監管機構指有部分香港券商於大陸非法經營跨境證券業務」，因此決定自16日起暫時關閉大陸身份開戶客戶的港美股帳戶，直到獲得大陸監管機構最新指引後方可繼續使用。耀才證券此舉引發行業普遍關注，並關切是否會帶動其他機構跟風。但業內人士認為該舉為券商個別行為，並非監管要求。

目前大陸民眾要投資港美股市有兩種方式：一種是通過大陸境內券商用「港股通」的方式投資；另一種是直接在海外券商開戶。這些海外券商包括大陸券商海外子公司、富途證券等純網路券商、耀才證券等香港本地券商。

而近期有傳言稱，有16家大陸國資券商收到消息指出，要在16日前清散港美股業務，來自大陸的IP要下線港美股App。當時多家券商對此進行辟謠，表示沒有收到監管的明確指示。

外界關注耀才證券宣布關停的行為是監管要求，還是個別行為。據券商中國報導，多家提供港美股交易服務的券商表示，其存量大陸客戶帳戶目前仍可使用正常。此外，也有業內人士表示，（耀才證券）此舉是個別券商對其客戶帳戶進行的單方面安排，並非監管部門提出的監管要求。該人士指出，大陸官方在進行監管或整改時，會秉持保障投資者權益精神的前提下穩步推進。

大陸官方近期陸續出台跨境證券業務的相關法律法規。比如去年底2022年底，大陸證監會官網發文要求網路券商富途控股、老虎證券等跨境券商進行整改：一是依法取締增量非法業務活動。禁止招攬大陸境內投資者及發展境內新客戶、開立新帳戶；二是妥善處理存量業務。為維護市場平穩，允許存量境內投資者繼續通過原境外機構開展交易，但禁止境外機構接受違反大陸外匯管理規定的增量資金轉入此類投資者帳戶。