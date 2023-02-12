土敘地震恐致中國三年內發生七至八級強震？ 陸專家：結論沒特別意義

一篇題為「國家地震局核心論文顯示：土敘地震可能致中國三年內發生七至八級強震」的文章在網路上廣傳，並引起大批網友關注。對此，有大陸地震專家表示，從機率統計角度來說，這個結論沒有特別意義。

據環球時報，這篇文章引用了一篇發表於大陸國家地震研究核心權威期刊《地震》上的論文觀點，該論文標題為「歐亞地震帶地震活動增強與中國大陸地區七級以上地震發生的關係分析」。

論文稱，當出現歐亞帶年地震釋放能量比高於50％且伴隨八級以上地震發生時，其後三年內中國大陸地區將有發生多次七級以上或八級地震的可能性，這個關係在10％的顯著水準下通過顯著性檢驗。「顯著水準為10％」的意思是，上述結果錯誤的可能性為10％，正確的可能性為90%。

這篇網路文章稱，從該論文的研究結果來講，等於是這次土耳其地震向中國大陸提前發出了預警，它的發生告訴未來三年內，中國大陸將有九成的可能性發生七至八級地震。

對此，中國地震台網中心研究員孫士鋐12日接受《環球時報》採訪時表示，沒有必要對此感到恐慌，過去一百年中國大陸發生七級以上地震的平均機率是三年兩次，所以文章的結論沒有特別意義。「也就是說不管是不是土耳其還是世界其它國家發生七級以上地震，我們全國範圍內三年內發生七級以上地震的可能性都很大」。

另一位匿名地球物理研究學者表示，這篇論文是業內人士在學術上的研究，沒有定論，將過去與未來的數據對比是一種統計概念，公眾沒必要刻意關注和恐慌。