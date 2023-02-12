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南寧房貸年齡期限可至80歲？最新回應證實「確有其事」

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
一則「南寧房貸年齡期限可延長至80歲」的新聞報導12日衝上熱搜榜，有媒體向南寧多家銀行求證，得知確有其事。(新華網)
一則「南寧房貸年齡期限可延長至80歲」的新聞報導12日衝上熱搜榜，有媒體向南寧多家銀行求證，得知確有其事。(新華網)

一則「南寧房貸年齡期限可延長至80歲」的新聞報導12日衝上熱搜榜。據廣西新聞網報導，有媒體向南寧多家銀行求證，得知該項房貸政策確有其事，目前已有部分銀行已執行該項政策。

據南國早報，大唐地產、龍光地產、銀光地產、綠地集團等多家房企的相關行銷負責人在接受採訪時，均稱已知悉該項政策，個別房企明確表示「已在跟進」，近期旗下多個主力建案將與合作銀行推出類似房貸政策。

有媒體走訪南寧五象新區、青秀區、興寧區的多個建案發現，至少有8個建案在宣傳這一房貸新政策。

正在玉象路一建案售樓部看房的購房者曹先生告訴媒體，他年齡已近60歲，此前難以貸款買房，但當天從置業顧問處瞭解到，按新的房貸政策，他可以正常申請至少20年期限的房貸，這讓他有些心動。

在良玉大道一建案售樓部，有媒體記者看到專案現場的宣傳大螢幕上已直接打出了「再添利好，購房貸款年齡最長可到80歲」的宣傳標語。

也有置業顧問表示，該建案與中信銀行進行合作推出該項房貸政策，只要徵信正常，男女購房者均可享受。

對此，中信銀行南寧分行個貸部工作人員證實確有其事，該行2月10日已下發通知，正式將個人住房按揭貸款借款人的年齡期限從原先的70歲調整至80歲，即便是年滿50周歲的購房者，只要符合貸款條件均可按最高30年期限申請房貸。

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