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陸身家百億企業家鄭永剛去世 曾打造「中國服裝第一股」

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
有「中國服裝第一股」之稱的杉杉控股11日發布訃告，其創始人、董事局主席鄭永剛因突發心臟疾病救治無效，於2月10日去世，享年65歲。(取自新民晚報)
有「中國服裝第一股」之稱的杉杉控股11日發布訃告，其創始人、董事局主席鄭永剛因突發心臟疾病救治無效，於2月10日去世，享年65歲。(取自新民晚報)

大陸A股上市公司、有「中國服裝第一股」之稱的杉杉控股11日發布訃告，其創始人、董事局主席鄭永剛因突發心臟疾病救治無效，於2月10日去世，享年65歲。目前，杉杉集團官網已置灰。

鄭永剛是知名浙商，也是中國大陸紡織服裝行業相當知名人士。2022年3月，胡潤研究院發布《2022胡潤全球富豪榜》，鄭永剛以人民幣125億的身家位列第1,864位，其事業涉足行業主要是服裝、鋰電池和投資等。

就在今年1月12日，鄭永剛還主持了杉杉企業2023年度經濟工作會議。在杉杉企業網站發佈的內容中，鄭永剛更多提及了鋰電新能源材料、光學顯示材料等領域。

當時他在會上提出，杉杉企業要向實而行，做強產業，不斷提升上市公司價值；要繼續做減法、去槓桿，加快處置非主業資產。

資料顯示，鄭永剛1989年在浙江寧波創立杉杉品牌，服裝業為其賺取第一桶金後，公司也從單一的服裝業務穩健發展成為集新能源科技、偏光片等產業的高科技集團。

杉杉自2002年起連續20年入榜中國企業500強，2021年以人民幣531億元銷售額位居373位。

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