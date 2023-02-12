阿里出清印度支付寶Paytm持股 累計套利約3億美元

根據印度孟買證券交易所資料，大陸網路巨頭阿里巴巴集團新加坡電子商務公司2月10日透過大宗交易方式，以137.8億盧比（1.67億美元）的價格，出售印度數位支付公司Paytm的剩餘全部股份。

據界面新聞，該交易以每股642.74盧比的價格，由阿里巴巴新加坡電子商務公司以大宗交易的方式出售，共計超2,143萬股。

今年1月13日，阿里巴巴新加坡電子商務公司也曾透過大宗交易方式，以每股536.95盧比的價格，出售Paytm的3.1%股票，交易金額達1.25億美元。阿里兩次出脫持股，累計套現近3億美元。

2月10日交易後，阿里巴巴已經出售了Paytm的所有股份，共計6.26％。但值得注意的是，阿里巴巴重要關聯公司螞蟻集團並未出脫持有的Paytm股份，目前，螞蟻集團仍持有這家公司25％股份。

Paytm曾獲孫正義的軟銀、巴菲特旗下波克夏和馬雲旗下螞蟻集團投資支持，被稱為「印度支付寶」。

早在2015年，阿里巴巴旗下的螞蟻集團就開始投資Paytm公司，並以「合作入股+技術輸出」的方式，助力Paytm公司步入發展快車道，螞蟻集團也成為Paytm最大股東，持股比例達25％，位列第一大股東。

2021年11月，Paytm正式在印度孟買證券交易所上市，募資超25億美元，一度成為印度歷史上最大的IPO專案，備受市場矚目。

阿里巴巴集團曾十分看重印度市場，2014年至2020年間投入重金布局印度超9家科技巨頭公司，涉及支付、電商、政府、文娛、出行等多個領域。直到2020年8月，外媒報導，阿里巴巴已暫停對印度公司的投資計畫。

據界面新聞不完全統計，至今不到兩年時間內，阿里巴巴已經出售了多個印度的投資項目。比如在2021年初，阿里巴巴出售了線上雜貨商BigBasket的多數股權，並由印度塔塔集團接手。

2022年5月，印度最大電商公司Paytm Mall（PEPL）發布公告稱，隨著戰略重點從傳統的實體電商轉向B2B出口和開放網路數位商務，第一大股東阿里巴巴和第四大股東螞蟻集團雙雙退出該公司。

2022年11月，阿里巴巴旗下的支付寶新加坡公司在公開市場上以163.1億盧比（2.003億美元）的價格出售了印度上市外賣平台Zomato 3.07％的股份。

Paytm成立於2010年，起初是以手機充值和帳單支付起家。Paytm現已發展成涵蓋數位支付、數位錢包、保險、信貸等業務的一站式金融服務平台。