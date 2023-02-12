快訊

中職／就是贏不了 桃猿2：7輸羅德已吞石垣島9連敗

為搶功台灣搜救隊被土耳其客氣趕走？ 消防署：配合受災國

管中閔再憶台大校長遴選 轟教育部「推波助瀾」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里出清印度支付寶Paytm持股 累計套利約3億美元

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
阿里巴巴集團新加坡電子商務公司2月10日透過大宗交易方式，以137.8億盧比（1.67億美元）的價格，出清印度數位支付公司Paytm的剩餘全部股份。(新華網)
阿里巴巴集團新加坡電子商務公司2月10日透過大宗交易方式，以137.8億盧比（1.67億美元）的價格，出清印度數位支付公司Paytm的剩餘全部股份。(新華網)

根據印度孟買證券交易所資料，大陸網路巨頭阿里巴巴集團新加坡電子商務公司2月10日透過大宗交易方式，以137.8億盧比（1.67億美元）的價格，出售印度數位支付公司Paytm的剩餘全部股份。

據界面新聞，該交易以每股642.74盧比的價格，由阿里巴巴新加坡電子商務公司以大宗交易的方式出售，共計超2,143萬股。

今年1月13日，阿里巴巴新加坡電子商務公司也曾透過大宗交易方式，以每股536.95盧比的價格，出售Paytm的3.1%股票，交易金額達1.25億美元。阿里兩次出脫持股，累計套現近3億美元。

2月10日交易後，阿里巴巴已經出售了Paytm的所有股份，共計6.26％。但值得注意的是，阿里巴巴重要關聯公司螞蟻集團並未出脫持有的Paytm股份，目前，螞蟻集團仍持有這家公司25％股份。

Paytm曾獲孫正義的軟銀、巴菲特旗下波克夏和馬雲旗下螞蟻集團投資支持，被稱為「印度支付寶」。

早在2015年，阿里巴巴旗下的螞蟻集團就開始投資Paytm公司，並以「合作入股+技術輸出」的方式，助力Paytm公司步入發展快車道，螞蟻集團也成為Paytm最大股東，持股比例達25％，位列第一大股東。

2021年11月，Paytm正式在印度孟買證券交易所上市，募資超25億美元，一度成為印度歷史上最大的IPO專案，備受市場矚目。

阿里巴巴集團曾十分看重印度市場，2014年至2020年間投入重金布局印度超9家科技巨頭公司，涉及支付、電商、政府、文娛、出行等多個領域。直到2020年8月，外媒報導，阿里巴巴已暫停對印度公司的投資計畫。

據界面新聞不完全統計，至今不到兩年時間內，阿里巴巴已經出售了多個印度的投資項目。比如在2021年初，阿里巴巴出售了線上雜貨商BigBasket的多數股權，並由印度塔塔集團接手。

2022年5月，印度最大電商公司Paytm Mall（PEPL）發布公告稱，隨著戰略重點從傳統的實體電商轉向B2B出口和開放網路數位商務，第一大股東阿里巴巴和第四大股東螞蟻集團雙雙退出該公司。

2022年11月，阿里巴巴旗下的支付寶新加坡公司在公開市場上以163.1億盧比（2.003億美元）的價格出售了印度上市外賣平台Zomato 3.07％的股份。

Paytm成立於2010年，起初是以手機充值和帳單支付起家。Paytm現已發展成涵蓋數位支付、數位錢包、保險、信貸等業務的一站式金融服務平台。

印度 螞蟻 新加坡 阿里巴巴集團

延伸閱讀

G20研議共同監管加密幣

印度最小型火箭投放衛星成功 只需2天完成組裝

印度跨性別男生子 成首對具親生父母身分的跨性別伴侶

如何過西洋情人節？ 印度政府籲「擁抱牛就好」

相關新聞

阿里出清印度支付寶Paytm持股 累計套利約3億美元

根據印度孟買證券交易所資料，大陸網路巨頭阿里巴巴集團新加坡電子商務公司2月10日透過大宗交易方式，以137.8億盧比（1...

陸多省表態將試點現房銷售 再掀預售制存廢之爭

大陸房地產行業政策走向備受關注，近期多個省份相繼表態將試點現房銷售政策，僅在今年，已有包括山東、安徽、四川、河南在內至少...

寧德攜福特 在美建電池廠

寧德時代在美國市場將迎來破冰。福特汽車公司和寧德時代計劃在美國密西根州建造一家磷酸鐵鋰電池工廠，福特將負責出資經營，寧德...

鈉電池產業化 進度加速

鈉電池曾被當作是鋰資源緊缺、地緣政治下鋰產業以及新能源產業發展的「備用計劃」。如今，鈉電池的產業化正在加速。有業內人士表...

紫光傳接手格芯爛尾晶圓廠

大陸半導體市場傳出，紫光集團有可能接手格芯位於四川成都的爛尾晶圓廠。而做為交換條件，則是成都市同意出資投資紫光集團。

高盛：陸將帶動全球GDP成長1%

高盛全球投資研究部發布全球宏觀經濟研究報告，預測2023年中國大陸內需全面復甦將推動全球GDP增長約1%。這一增長動力還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦