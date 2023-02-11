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安靠上海嚴正聲明：公司沒有從中國搬離計劃 目前沒有裁員計劃

集微網／ 集微網

集微網消息 2月11日，安靠上海官微發佈「嚴正聲明」稱，近期，公司發現部分網絡平台自媒體賬號，未經核實及授權，發佈及傳播與我公司相關的不實負面消息及報道，對此，公司聲明如下：

公司沒有從中國或上海搬離的計劃，目前沒有裁員的計劃。

對散佈和轉發不實信息的媒體，公司要求停止發佈並刪除一切未經公司核實或授權發佈的與公司相關的不實報道和消息，否則，公司將採取包括但不限於法律手段在內的一切措施以維護自身合法權益，並依法追究相關媒體及主體的法律責任。

近日，有媒體報道，由於訂單問題，上海安靠封裝測試公司4000人放假一周。據員工爆料，安靠上海大客戶日本鎧俠也要轉移到日本工廠生產，另越南安靠工廠已經建好，員工對於未來工作表示擔憂。訂單減少曡加安靠越南工廠建成，安靠恐有裁員、撤出等風險。

資料顯示，安靠是世界上半導體封裝和測試外包服務業中最大的獨立供應商，其總部在美國賓夕法尼亞州的西徹斯特，在菲律賓有7家工廠，韓國有4家，台灣有2家，日本和中國上海各一家，在全球有22000名員工。安靠封裝測試（上海）有限公司是安靠技術的直屬子公司，成立於2001年。2020年4月，安靠封裝測試（上海）有限公司入選2019年中國進口企業200強、2019年中國出口企業200強。

上海 日本 越南

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