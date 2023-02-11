大陸指控我方阻撓星雲大師弔唁團 陸委會：應先聯繫

大陸國台辦11日指出，38人的官方弔唁團欲來台弔唁星雲大師，但遭台灣當局阻攔無法成行，對此陸委會表示，38人當中有12位為現職官員，為避免相關爭議或紛擾，仍希國台辦能夠先循既有聯繫機制聯繫陸委會。

陸委會11日針對國台辦的發言指出，12位中國大陸台辦、統戰部門現職官員部分，「因過去曾有遭民眾尾隨抗議事件，仍希國台辦能夠先循既有聯繫機制聯繫陸委會，以利協助其在台行程順利進行，避免衍生相關爭議或紛擾，確保星雲大師讚頌典禮得以莊嚴圓滿地進行」。

陸委會強調，我方於受理佛光山提出之申請案時，並未見陸方提出包括12位官員在內的38人係以「弔唁團」形式來台，也未表明係「團進團出」。陸委會希望相關大陸人士「均能如期來台參加典禮，與台灣民眾一同緬懷追思大師一生行誼風範」。陸委會最後表示，希望陸方停止政治操作，以務實的態度尊重雙方建立的聯繫溝通機制，以利兩岸累積善意與良性互動。

此前陸委會已經協助核發星雲大師在陸港的親友、信眾、宗教人士等120位大陸人士入境許可證，並且以循例為由，未許可大陸前國家宗教局局長葉小文來台弔唁的申請。

而國台辦11日上午指出，應佛光山邀請，大陸國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等有關方面組成弔唁團，計畫於 2月 11日至 14 日赴台弔唁，並「循正常途徑統一辦理赴台手續」，但原定行程因為「台灣方面阻攔」無法成行，大陸有關方面將調整弔唁行程，2月12 日赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲大師。