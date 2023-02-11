國台辦：民進黨阻撓大陸吊唁團赴台 罔顧人道主義精神

大陸前宗教事務局局長葉小文等無法來台弔唁星雲法師。大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日表示，由於民進黨當局阻擋，大陸弔唁星雲法師代表團無法赴台。民進党當局罔顧基本的人道主義，粗暴拒絕大陸弔唁團赴台，致使星雲法師的後事不能圓滿舉辦，嚴重傷害臺灣佛光山廣大信眾感情，不得人心。

朱鳳蓮表示，台灣佛光山開山宗長星雲法師2月5日在台灣圓寂，大陸有關方面高度重視。應佛光山邀請，國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等有關方面組成弔唁團，計畫於 2月 11日至 14 日赴台弔唁。連日來，弔唁團 38 人在佛光山協助下循正常途徑統一辦理赴台手續，並按計劃於11日早上到首都機場集合準備出發。

她說，由於台灣方面阻擋，弔唁團無法成行。民進黨當局罔顧基本的人道主義，粗暴拒絕大陸弔唁團赴台，致使星雲法師的後事不能圓滿舉辦，嚴重傷害台灣佛光山廣大信眾感情，不得人心。

大陸有關方面將調整弔唁行程，2月12 日赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。

陸委會昨天表示，已完成來台弔唁星雲大師的陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共計120人入出境許可證核發，但中國大陸前宗教事務局局長葉小文的申請入境案未予許可。

陸委會表示，中國大陸前宗教事務局局長葉小文申請來台參加讚頌典禮，考量其曾遭民間團體指控涉及迫害宗教自由，並於民國98年間來台參加「世界佛教論壇」期間，發生民眾陳抗衝突事件，主管機關基於維護社會安定與相關安全考量，對於其後續申請入境案均未予許可。

陸委會強調，葉小文此次申請來台，前述相關風險因素仍然存在，為避免引發台灣社會不必要紛擾，並確保星雲大師圓寂讚頌典禮順利圓滿完成，因此援例未予同意其入境。

國台辦發言人朱鳳蓮周三（8日）在例行記者會上被媒體問到，大陸信眾和佛教界的朋友來台弔唁事宜時，朱鳳蓮回覆，「這個問題恐怕得去問台灣有關方面」。