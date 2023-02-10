陸1月人民幣貸款狂增4.9兆元 單月投放創歷史新高

不陸疫情解封後，企業對未來信心回升，紛紛借助中長期貸款進行投資，致使大陸金融機構1月人民幣信貸投放創下單月歷史新高。據中國人民銀行（大陸央行）10日發布2023年1月金融統計數據，1月人民幣貸款增加4.9兆元，創下單月新高，也超出不少市場機構預期。

分部門看，住戶貸款增加人民幣2,572億元，其中，短期貸款增加341億元，中長期貸款增加2,231億元。企（事）業單位貸款增加人民幣4.68兆元，其中，短期貸款增加1.51兆元，中長期貸款增加3.5兆元，票據融資減少4,127億元；非銀行業金融機構貸款減少585億元。

人行數據還顯示，1月末，廣義貨幣（M2）餘額人民幣273.81兆元，年增長12.6％，增速分別比上月末和上年同期高0.8個和2.8個百分點。

北京青年報分析，過往數據顯示，1月通常是全年信貸投放最多的月份，最近幾年的1月新增貸款都在人民幣3兆至4兆元之間。今年1月新增人民幣貸款接近5兆元，比去年多了近1兆元，不僅創下歷史新高，也大大超出不少市場機構的預期。

今年1月10日，人行、銀保監會曾召開信貸工作座談會，要求各主要銀行要合理把握信貸投放節奏，適度靠前發力。因此，市場對2023年信貸「開門紅」早已充滿信心，沒想到的是，實際資料與預期還要高。

中金公司指出，今年春節主要在1月下半月，相比往年略有提前，受到春節錯期影響，銀行投放節奏明顯前置；此外，2022年第四季度信用債利率明顯上行，部分企業發債需求轉向貸款。

中國銀行研究院研究員梁斯認為，1月份信貸「開門紅」主要由兩方面原因。一方面，隨著疫情防控措施不斷優化，居民生活、企業生產已逐步向常態回歸。政策層面在積極引導金融機構靠前發力，加大信貸投放力度支援實體經濟加快回暖。

另一方面，出於「早投放、早收益」的考慮，銀行一般會在年初加大放款力度。從歷史看，每年的1月份大都是金融機構信貸投放最大的月份。

大陸國家金融與發展實驗室副主任曾剛指出，在一月份的信貸增長當中，中長期貸款占比較高，通常只有企業對未來有信心，才會借助中長期貸款進行投資擴大生產。曾剛預計，新投放的信貸很快將形成企業端的實際投資支出，由此擴大內需，帶動經濟增長。