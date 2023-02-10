雲南精子庫倡議大學生捐精 最高補助兩萬元

受疫情等因素影響，大陸各地的血液、精子捐獻狀況不同以往，而為了鼓勵捐贈精子，雲南省的精子庫向大學生發出倡議，呼籲學生踴躍捐精，最高將發放台幣2萬元的補助金額，引起眾多關注。

上述倡議是2月8日由雲南省人類精子庫發出。倡議表示，「希望廣大在校學生能獻出一份愛心」。捐精流程為先進行30分鐘的全套男科體檢，單次合格者發放人民幣100元路費（約合台幣443元），不合格者發放50元路費（約合台幣222元）。體檢合格後捐獻，總計需要8到12次，完成全部捐獻總計發放人民幣4,500元（約合台幣2萬元）。

公開資料顯示，雲南省人類精子庫2017年獲批准建立、2019年正式運行批審，隸屬於昆明醫科大學第一附屬醫院，為雲南省衛健委批准設立，是雲南省唯一合法捐精機構，也是全大陸第25家人類精子庫。

事實上，近期大陸各省精子庫頻頻發出捐精倡議，比如江西省人類精子庫2月7日祭出最高捐獻補貼人民幣6,000元（約合台幣2萬6,600元）的宣傳；陝西省人類精子庫、山東省精子庫以及四川大學華西第二醫院人類精子庫，近日則都祭出人民幣5,000元補貼（約合台幣2萬2,200元），並特別對大學生發出邀請。

不過相關捐精條件也有引人非議之處，比如陝西精子庫以及四川大學華西第二醫院人類精子庫要求必須提供大學以上的學歷證明或者在讀證明；且必須身高高於168公分；雲南精子庫捐獻報名要求身高需165公分以上。