MSCI中國指數新納入12檔個股 鎖定生物醫藥、新能源

全球知名指數公司MSCI今（10）日發布最新季度調整，在本次調整中，MSCI全球標準指數系列下的MSCI中國指數新納入12檔中國股票，剔除6檔。從調入股票所屬行業來看，本次調整中，生物醫藥、新能源企業受到較多關注。

由於MSCI中國指數被嵌套進MSCI新興市場指數，因此個股進入MSCI中國指數，便意味著進入了MSCI全球標準指數系列，從而將獲得大量被動資金追蹤。

新納入MSCI中國指數12檔成份股分別為康方生物、安圖生物、長遠鋰科、石英股份、梅花生物、名創優品（MNSO）、中公教育、東方日升、霧芯科技、國投資本、愛旭股份以及萬達電影；剔除碧水源、協鑫集成、海昌海洋公園、華工科技、歐菲光以及金風科技。其中，在港股上市的愛旭股份是被新納入的市值最大的公司。

本次MSCI季度指數調整將於2月28日收盤後正式生效。值得注意的是，被MSCI中國指數新納入的個股，往往在當天尾盤迎來海外被動指數資金買入。

據中國證券網，具體來看，MSCI中國指數本次新增12檔標的。從調入股票所屬行業來看，本次調整中，生物醫藥企業受到較多關注。其中，康方生物是創下了大陸國產創新藥「出海」交易紀錄的創新藥企業。安圖生物專注於體外診斷試劑和儀器的研發，梅花生物則是以生物發酵為主的大型產業集團，主營業務涵蓋氨基酸和調味品兩大領域。

同時，三家新能源產業鏈企業也被新納入，包括動力電池三元正極材料的主要供應商之一長遠鋰科、太陽能上游供給石英股份以及太陽能龍頭東方日升。其中，東方日升自今年以來股價已上漲逾三成。