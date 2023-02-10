快訊

蔡小虎驚傳「病倒家中求集氣」　深夜發聲明洩病況

遭控噪音擾鄰！隋棠隔空訴委屈「世界變得一言難盡」

史上第二高價！柯比MVP賽季球衣 580萬美元拍出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MSCI中國指數新納入12檔個股 鎖定生物醫藥、新能源

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
MSCI中國指數新納入12檔中國股票，剔除6檔。本次調整中，生物醫藥、新能源企業受到較多關注。(網路照片)
MSCI中國指數新納入12檔中國股票，剔除6檔。本次調整中，生物醫藥、新能源企業受到較多關注。(網路照片)

全球知名指數公司MSCI今（10）日發布最新季度調整，在本次調整中，MSCI全球標準指數系列下的MSCI中國指數新納入12檔中國股票，剔除6檔。從調入股票所屬行業來看，本次調整中，生物醫藥、新能源企業受到較多關注。

由於MSCI中國指數被嵌套進MSCI新興市場指數，因此個股進入MSCI中國指數，便意味著進入了MSCI全球標準指數系列，從而將獲得大量被動資金追蹤。

新納入MSCI中國指數12檔成份股分別為康方生物、安圖生物、長遠鋰科、石英股份、梅花生物、名創優品（MNSO）、中公教育、東方日升、霧芯科技、國投資本、愛旭股份以及萬達電影；剔除碧水源、協鑫集成、海昌海洋公園、華工科技、歐菲光以及金風科技。其中，在港股上市的愛旭股份是被新納入的市值最大的公司。

本次MSCI季度指數調整將於2月28日收盤後正式生效。值得注意的是，被MSCI中國指數新納入的個股，往往在當天尾盤迎來海外被動指數資金買入。

據中國證券網，具體來看，MSCI中國指數本次新增12檔標的。從調入股票所屬行業來看，本次調整中，生物醫藥企業受到較多關注。其中，康方生物是創下了大陸國產創新藥「出海」交易紀錄的創新藥企業。安圖生物專注於體外診斷試劑和儀器的研發，梅花生物則是以生物發酵為主的大型產業集團，主營業務涵蓋氨基酸和調味品兩大領域。

同時，三家新能源產業鏈企業也被新納入，包括動力電池三元正極材料的主要供應商之一長遠鋰科、太陽能上游供給石英股份以及太陽能龍頭東方日升。其中，東方日升自今年以來股價已上漲逾三成。

指數 MSCI 梅花

延伸閱讀

寧德時代2022市占高達37%！韓國三大電池供應商占比持續下探

彭博：轉型金屬市場錢景亮

MSCI成分股 創意有望入列

春節梅花凋零大溪景點封路交管 櫻花2月中綻放爭艷吸睛

相關新聞

人行「一號令」發布 陸金控公司關聯交易新規落地

中國人民銀行（大陸央行）發布2023年「一號令」，正式對外發布《金融控股公司關聯交易管理辦法》，自2023年3月1日起施...

陸1月CPI年漲2.1％符合預期 PPI意外跌幅擴大

大陸國家統計局10日發布的1月消費者物價指數（CPI）年漲2.1％，漲幅比上月擴大0.3個百分點，在連續兩個月跌破2％以...

MSCI中國指數新納入12檔個股 鎖定生物醫藥、新能源

全球知名指數公司MSCI今（10）日發布最新季度調整，在本次調整中，MSCI全球標準指數系列下的MSCI中國指數新納入1...

山東提振經濟 推37條措施

組織企業「抱團出海」、加大境外展會支持力度、支持跨境電商等外貿新業態、更大力度招引外資……山東發布37條措施，促進經濟加...

湖北6工程 壯大北斗產業

根據湖北省發改委消息，《湖北省突破性發展北斗產業三年行動方案（2023—2025年）》已印發實施。

吉林去年進出口創新高

吉林省商務工作電視電話會議8日在長春召開。據介紹，2022年，吉林全年進出口總額實現1558.5億元（人民幣，下同），創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦