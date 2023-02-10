德企SEW智能裝配中心 天津開工

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

SEW-傳動設備（天津）有限公司智能裝配中心項目開工儀式8日在天津經開區舉行。該項目將採用SEW公司智能物流核心技術，打造SEW中國大陸「智能製造樣板工廠」。

中新社報導，據介紹，德國SEW集團成立於1931年，總部位於德國巴登-符騰堡州，專業生產電動機、減速機和變頻控制設備及相關配套產品。

SEW中國公司成立於1994年，目前在中國大陸擁有天津、蘇州兩大製造基地，七個裝配中心，員工超過5900人。

智能裝配中心項目規畫總建築面積近7.5萬平方公尺，總投資1.5億美元，計劃2024年上半年建成投產，新增產能30萬台套。該項目將持續引入德國智能製造電子產品，進行本土化生產，為中國智能裝備製造業產業升級提供系統解決方案。

SEW中國公司執行董事長張勝利表示，項目在2021年開始籌建，目前各項工作已經準備就緒，建成投產後將滿足中國大陸市場對SEW產品的增量需求，同時在天津地區引進並本土化生產智能製造核心產品。

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