吉林去年進出口創新高

吉林省商務工作電視電話會議8日在長春召開。據介紹，2022年，吉林全年進出口總額實現1558.5億元（人民幣，下同），創歷史新高。

中新社報導，位於中國大陸東北地區中部的吉林省一直將開放視為老工業基地振興的必由之路。作為大陸一帶一路向北開放的重要窗口，當地近些年通過中歐班列、綜合保稅區等平台，使外向型經濟深度融入發展的血脈。

2021年，吉林省外貿進出口總量和增速實現近10年來新高，2022年這一增長態勢得以延續。年初雖然遭遇重大疫情，但其後貿易額增速逐月回升，12月增速已達68.0%，居大陸第一，其中出口額增速高於大陸全國平均31.6個百分點。

吉林省外貿展現出的較強韌性與口岸建設和管理密不可分。

疫情發生以來，吉林省各口岸始終保持零輸入、零感染、零閉關，琿春口岸是中俄間唯一保持不間斷貨物通關的口岸。

2022年，吉林省兩大綜合保稅區——長春興隆綜合保稅區、琿春綜合保稅區進出口總額均實現大幅增長，前者同比增長318.9%，後者同比增長165.6%。

據介紹，通過推進口岸通道建設，吉林省中歐班列實現可喜突破，面向海外的汽車班列、新能源班列實現首發，出口汽車1024輛、進口清潔能源8671噸，海洋班列、煤炭班列運量分別同比增長178.2%、20.7%。

對於新一年外貿工作，據吉林省商務廳介紹，要擴充提升中韓國際合作示範區、琿春海洋經濟發展示範區、中國（琿春）跨境電子商務綜合試驗區等開放平台功能，加強國際化合作，強化投資促進，同時推動國家級邊合區小組團滾動開發，省級邊合區能級躍升。

吉林省商務廳還介紹說，要繼續完善口岸基礎設施，打造智慧口岸，提升通關能力；研究拓展內貿外運新航線，提升口岸物流國際化水平；把握中俄口岸全面恢復客貨通關契機，提升過境運輸效率，擴大口岸經濟規模等。