湖北6工程 壯大北斗產業

根據湖北省發改委消息，《湖北省突破性發展北斗產業三年行動方案（2023—2025年）》已印發實施。

中新社報導，據瞭解，湖北將實施創新能力提升、規模化場景應用、產業鏈補鏈強鏈、市場主體培育壯大、產業發展生態重構、高端人才引進六大工程，力爭在2023年實現北斗產業規模達650億元（人民幣，下同）、2024年達到800億元、2025年達到1000億元，「十四五」末產業規模占大陸全國比重達10%以上。

近年來，湖北北斗產業鏈條日趨完善，基本形成由基礎軟體、數據處理及算法等技術和產品構成的產業上游，由北斗終端設備、基礎器件和系統集成為主的產業中游，以及北斗運營服務應用為主的產業下游。數據顯示，2021年湖北北斗及關聯產業產值達500億元，居中部地區首位。

上述方案提出，組織實施北斗領域「尖刀」技術攻關工程；以大眾消費領域的規模化應用為重要突破口，帶動北斗企業壯大；聚焦「星、芯、端、網、數（圖）、用」產業鏈關鍵環節，制訂關鍵產業圖譜；同時對北斗產業關鍵人才、核心團隊等提供個性化定制人才服務。

據湖北省政府工作報告，2023年將突破性發展北斗等五大優勢產業。目前，湖北省科技廳已安排4000萬元專項資金，支持包括北斗產業在內的五大優勢產業。