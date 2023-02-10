山東提振經濟 推37條措施

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
山東發布37條措施，促進經濟加快恢復發展。圖為遊客在山東手作年貨大集上猜燈謎。（新華社）
山東發布37條措施，促進經濟加快恢復發展。圖為遊客在山東手作年貨大集上猜燈謎。（新華社）

組織企業「抱團出海」、加大境外展會支持力度、支持跨境電商等外貿新業態、更大力度招引外資……山東發布37條措施，促進經濟加快恢復發展。

中新社報導，8日，山東省人民政府召開記者會，解讀該省近日印發的《關於促進經濟加快恢復發展的若干政策舉措暨2023年「穩中向好、進中提質」政策清單（第二批）》。

「若干政策措施37條中，有17項是提振經濟的工作性舉措，20項是支持政策。」山東省發展和改革委員會黨組書記、主任孫愛軍說，據測算，共新增減稅降費157.5億元（人民幣，下同），涉及省級及以上財政支出52.8億元。

在優化提升供給質量方面，孫愛軍表示，山東將加力提速工業經濟，抓好企業梯次培育，強化數位賦能，優化企業創新生態，調整兩高行業項目管理，支持生態環保產業發展，加快銜接鄉村振興集中推進區建設。

在擴大有效投資方面，據山東省工業和信息化廳總經濟師王楗夫介紹，山東將辦好2023年世界先進製造業大會。「力爭辦成一個更高標準、更高水平的世界級製造業盛會，形成更多務實合作成果。」

聚焦擴消費，山東將創新業態賦能。山東省商務廳研究室主任于琦介紹，該省將大力發展電子商務，在細分領域著力培育引進電商平台總部，積少成多、放大優勢，積極發展直播電商、社區電商、直採基地、雲倉等新模式新業態，擴大電子商務規模，推動新型消費擴容。

2022年，山東省生產總值增長3.9%，供給需求協同互促，規模以上工業增加值、固定資產投資、外貿進出口分別增長5.1%、6.1%和13.8%，分別高於大陸全國平均1.5個、1個和6.1個百分點。

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