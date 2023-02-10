河南企業開門紅 拚外貿新目標

新年伊始，河南礦山起重公司項目經理王軍傑簽下新年首單——烏茲別克200萬噸煉鋼工程項目，為企業斬獲了一分6200萬元（人民幣，下同）的起重機出口訂單。

中新社報導，三天前，河南省商務工作會議定下2023年貨物進出口總值超9000億元新目標。走訪河南多家外貿企業發現，海外訂單充足，邁向新目標的信心、底氣強勁。

在河南明晟新材料科技有限公司的12萬平方公尺標準化廠房內，機器聲隆隆，智能搬運車來回穿梭，整個生產廠房一派繁忙景象。

這家新材料企業生產的高性能鋁材廣泛應用在軍工、航空航天、汽車等領域，遠銷至北美、歐洲以及東南亞、中東等海外市場，出口40多個國家和地區。

「目前來看，（企業）生產任務和目標完成得不錯，特別是一些海外訂單。」該企業相關負責人介紹說，近年來，企業外貿份額快速增長。今年春節假期企業未停工，一直開足馬力滿負荷生產。

在河南三利食品有限公司，工人們同樣正在加班加點趕製訂單。

2022年下半年，該企業乘著「出海搶單」東風，參展並登門拜訪多個國家的目標客戶，一舉拿下近1500萬美元的新訂單。

「今年1月分的出口訂單超4000噸，貨值逾1000萬美元。」該公司總經理李鳳翮表示，對於今年的預期，企業信心十足，今年出口額預計突破1億美元，這與去年出國拜訪收穫的多個客戶密不可分。

此次走訪，無論是傳統產業還是新興產業，均在發力國際市場。多家外貿企業表示，今年出口訂單的增幅明顯。

2022年，河南省穩住了外貿大盤，貨物進出口總值超8524億元。

外貿穩健得益於口岸建設。2022年，鄭州藥品進口口岸獲批新增中藥材進口功能，進口貨值5047萬美元；中歐班列（中豫號）新增8條國際線路等。這對大陸內陸省分來說，實屬不易。 河南中日（開封）國際合作產業園、河南鶴壁電子信息國際合作產業園、河南漯河食品國際合作產業園、河南中德（許昌）國際合作產業園等4個國際合作園區2月2日正式認定，該省再添對外開放新平台。

外貿企業「開門紅」、口岸建設步伐加快，國際合作載體不斷創新……河南正在向9000億元外貿新目標加速衝刺。