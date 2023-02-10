廣州國企老字號 8成集中3行業

廣州市國資委8日發布首部《廣州國企老字號白皮書》。白皮書介紹稱，廣州83個市屬國企老字號平均「年齡」106歲，約八成集中在餐飲食品、加工製造、醫藥類等行業。去年上述老字號企業實現營收646.4億元（人民幣，下同）。

中新社報導，老字號是廣州千年商都的歷史文化符號和重要經濟資源，也是市民記憶載體和城市形象元素。廣州老字號以國企為主，約佔全市總數過半。

據介紹，廣州市屬國企共有老字號83個，其中中華老字號29個，佔全市83%、全省51%。2022年，老字號企業實現營業收入646.4億元、利潤總額42.2億元。截至去年底，資產總額達706.9億、淨資產348.6億。

83個老字號平均自然「年齡」106歲，百年以上有26個，其中陳李濟、致美齋超過400年，陳李濟423歲成為全球最長壽藥企。

這些國企老字號中，餐飲食品類佔29%，加工製造類佔28%，醫藥類佔22%，三者合計佔老字號約八成。醫藥老字號擁有大陸國家級非遺5項；輕工、餐飲老字號承載諸多嶺南文化精髓。特別是，擁有12個中華老字號的廣藥集團成為世界500強，珠江鋼琴連續22年產銷量及市場占有率全球第一，王老吉、廣州酒家、皇上皇等居於行業領先地位。

白皮書內容包括：廣州國資國企振興老字號品牌探索成果、2022年廣州國企老字號品牌活力榜、食在廣州與老字號專題報告、附錄（十大事件、老字號名錄、品牌活力指數）等四部分。

據介紹，廣州市國資委已先後發布兩份政策文件，提出一系列振興老字號措施。包括指導產投集團設立廣州老字號投資控股有限公司，運營盤活老字號品牌；十四五期間，每年從國資收益中安排老字號專項扶持資金，已支持2批；推動設立老字號振興基金，首期規模4.04億，基金首投已落地。