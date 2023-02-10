陸新能源汽車 估持續較快增長

中國大陸工業和信息化部官方政務新媒體帳號8日披露，大陸新能源汽車銷量連續8年全球第一。工信部預計，2023年大陸新能源汽車產銷仍將保持較快增長態勢。

中新社報導，2022年，大陸新能源汽車銷量達到688.7萬輛，連續8年居全球第一，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的25.6%，提前完成《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》提出的2025年發展目標。

大陸工信部日前表示，在新能源汽車發展方面，總體看，大陸掌握了電池、電機、電控等關鍵技術，形成了涵蓋基礎材料、零部件、製造裝備等完整的產業體系，具備了支撐產品全面市場化拓展的基礎和條件，但還面臨充換電便利性有待提升、產業融合發展不够等突出問題，同時碳達峰、碳中和戰略對綠色低碳交通運輸體系建設也提出更高要求。

在此背景下，工信部等八部門近日印發關於組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知，在大陸全國範圍內啟動公共領域車輛全面電動化先行區試點工作，並確定了公務用車、城市公車、計程車、環衛、郵政快遞、物流配送、機場等7個重點領域。

大陸工信部表示，下一步，將建立新能源汽車產業發展協調機制，統籌推動產業發展全局性工作；積極開展整車、零部件、基礎元器件、關鍵材料等產業鏈上下游的交流合作，打擊投機炒作等不正當競爭行為，多措並舉做好關鍵原材料保供穩價工作；嚴格生產准入管理，遏制盲目投資和重複建設；著力破解小區、高速公路充電難問題等。