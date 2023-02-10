江西祭28措施 7方面大力提振經濟

為鞏固提升經濟回穩向好態勢，中國大陸中部省分江西圍繞擴大有效投資、提高產業發展競爭力、深化改革擴大開放等七個方面，發布28條政策措施。

中新社報導，在8日江西省政府新聞辦舉行的記者會上，江西省發改委主任張和平表示，當前國際環境複雜嚴峻，經濟恢復基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。江西及時制定發布《關於進一步鞏固提升經濟回穩向好態勢的若干措施》。

擴大有效投資方面，《若干措施》提出加快重大項目建設、做好項目謀劃儲備、強化要素保障。近日，江西省市縣三級協同聯動開工了1234個重大項目，總投資1兆1801億元（人民幣，下同）。此外，2023年江西省級層面重點推進大中型建設項目3558個。

圍繞提高產業發展競爭力，張和平說，江西將開展深耕產業賽道、強化數位賦能、建設應用場景、營造數位生態提升等四大行動，培育數位經濟領域「專精特新」企業、科技型中小企業各100家以上。

深化改革擴大開放方面，江西今年將辦好世界VR產業大會、世界贛商大會、廬山全球商界領袖大會、世界客屬懇親大會、對接粵港澳大灣區經貿合作等重大經貿活動，力爭全年引進延鏈補鏈強鏈重大項目150個、引資5000億元。

張和平稱，江西還將對企業出境參展給予一定補助，建立實施重點外貿企業金融白名單制度。