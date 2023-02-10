泉州拚經濟 今年目標GDP增6.5%

從千企互動的民營經濟發展大會，到中國大陸首家地級市「公辦民營」的民營經濟研究院成立；從369個重大項目集中開竣工，到開行兔年首趟中歐班列……新春伊始，大陸民營經濟大市「福建泉州」開啟加速跑模式，火力全開搏開局。

中新社報導，大陸改革開放40多年來，「愛拚才會贏」的泉州人赤手空拳創出大陸民營經濟發展的奇蹟。據最新統計數據，泉州2022年地區生產總值1兆2102.97億元（人民幣，下同），在大陸24個兆元級GDP城市中位居第19位；民營經濟增加值佔泉州地區生產總值83%，在大陸24個兆元級GDP城市中比重最高。

今年是全力拚經濟的關鍵一年，泉州年初即提出2023年GDP增長6.5%的預期目標。農曆正月初六，假期還沒結束，泉州就召開上千企業家參與的民營經濟發展大會，發布支持民營企業加快科技、創新、人才、開放等若干政策，授牌成立泉州民營經濟研究院，推動民營經濟新一輪高質量發展。

「民營經濟是泉州最大的優勢、最大的特點、最寶貴的資源，也是未來發展最重要的潛力。」在大陸全國工商聯原副主席、泉州民營經濟研究院名譽院長莊聰生眼中，泉州民營經濟研究院的成立恰是時代之需。

放眼全球，行商天下的泉州人商業網路遍布世界各地，950萬泉州籍華僑華人生活在世界170個國家和地區，成立上千個僑團組織。菲律賓宋慶齡基金會創會會長陳祖昌認為，泉州民營經濟研究院為海內外泉商深入參與家鄉發展進程、共享家鄉發展機遇搭建了重要平台。

安踏集團鞋生產晉江池店廠區自動化集成廠房裡，員工按下按鈕，智能機台就能批量自動化裁切。在黑科技助力下，該廠區產能迅速爬坡，實現新年生產開門紅。晉江區事業部副總監黃偉松說，正月初八開工至今，產能已恢復到春節前水平。