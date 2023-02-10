台商泉州闢新天地 荒山變世外桃源

「雖然沒有回台灣過年，但這個年過得充實又充滿期待。」登陸經商20多年，台商王淑貞深耕鄉村振興和文旅領域，在福建泉州台商投資區又找到事業另一春。

中新社報導，山間棧道幽深曲折，道邊花草清香撲面，碎石平台頗具匠心……走進泉州台商投資區百崎回族鄉下埭村，昔日荒山搖身一變，成了休旅露營勝地，王淑貞正裝飾著剛買來的紅色燈籠，為這片清幽的「世外桃源」再增幾分年味。

王淑貞說，這裡原先是一座荒廢礦山，周圍環繞著不少未開採完的礦坑，除了山頂風光外，大部分現有景觀都是自己的團隊去發掘、改造出來的。「做鄉村改造，擁有一雙發現美的眼睛很重要，一個小小的自然景觀祗要經過創意的點綴，也能變得韻味十足。」

深耕休閒農莊、鄉村旅遊、社區營造等領域多年，王淑貞認為，下埭村依山傍海、交通便捷，有村莊、農田、景觀、村民，跟台灣幾個著名景區的條件很相近，非常適合打造成田園綜合體。

自去年2月入駐下埭村後，王淑貞團隊便馬不停蹄地開啟鄉村改造的步伐。從改善村容村貌，到農田復耕，再到廢棄礦山改造，一年不到，下埭村可謂是煥然一新：破敗古宅變身美麗花園、荒蕪農田重煥蓬勃生機、斷壁殘垣化為生活美學……

「福建有好山好水好風光，更有無數像下埭村這樣的村莊還沒有被發掘出來。」王淑貞希望，把下埭村的田園綜合體做成成功案例，吸引更多台灣社區營造、鄉村改造的專業團隊來到大陸投資、建設，助力鄉村振興。

接下來，她還將引入台灣特色農產品到當地農田種植，設立特色民宿、山間書吧、礦坑音樂會、中歐藝術中心，把台灣的先進服務、管理理念帶進景區。