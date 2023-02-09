跨國同婚可兩岸不可？ 陸委會：需考量國安與法律配套

內政部1月已經通令各地政府，除兩岸同性伴侶外，其餘跨國同性伴侶均可適用相關法條准予結婚登記，對於偏偏排除兩岸同婚，陸委會表示，仍要考量國安與相關法律配套，才能保障同性伴侶的權益及台灣整體利益。

目前跨國同婚都已經開放了，唯獨兩岸同婚仍遭禁止，對此，陸委會副主委邱垂正9日指出，就涉及兩岸同婚部分，考慮到國家安全，以及很具體的問題，包含收養、繼承、財產等相關衍生性法律問題，需要相關法令配套及完整規範，且要獲得修法共識，才能保障同性伴侶的權益及台灣整體利益。

邱垂正強調，社會各界對於兩岸同婚議題一向有諸多討論跟多元意見，陸委會也收到許多民眾陳情建議，「為了審慎評估與處裡兩岸同婚議題，本會持續蒐整各界意見，會同相關主管機關共同研商相關政策，並在取得國人支持以及社會共識之下，會妥審處理兩岸同婚事宜」。

此前陸委會曾表示，目前兩岸婚姻須先於大陸結婚，經移民署許可來台團聚並於線上完成面談，確認婚姻真實性後，陸籍配偶始得進入台灣再依相關規定辦理結婚登記等程序。如僅例外同意兩岸同性婚可在台結婚及登記，則將對兩岸異性婚造成不合理之差別待遇。

陸委會還指出，如許可已入境台灣之中國大陸人士可在國內結婚並逕行登記，即便每年只有1%的案例，逐年累積的結果也將對台灣整體政治、社會、環境及人口結構產生相當影響。「鑒於中國大陸人士取得台灣身分須考量之因素複雜而敏感，現行法規就兩岸婚姻程序之規定，係為確保台灣整體利益所採行之必要措施」。

根據內政部2022年第10周統計通報，2021年與國人結婚之大陸地區配偶總數為2,067人，占與非本國籍者結婚登記人數的25.31％。惟對於兩岸同志伴侶數量，目前迄未有相關統計數字。