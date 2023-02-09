快訊

你是真果粉嗎？Apple「這產品」最不受青睞 僅5成用戶購入

台銀襄理監守自盜8千萬餘養小三、小四 丟工作財產又被全沒收

iRent洩40萬筆個資 北市府開罰最高9萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨國同婚可兩岸不可？ 陸委會：需考量國安與法律配套

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
內政部1月19日同意開放跨國同性婚姻，但排除兩岸同婚，陸委會強調有國安、相關法律配套等議題。圖為同婚支持者。（圖／聯合報系資料照片）
內政部1月19日同意開放跨國同性婚姻，但排除兩岸同婚，陸委會強調有國安、相關法律配套等議題。圖為同婚支持者。（圖／聯合報系資料照片）

內政部1月已經通令各地政府，除兩岸同性伴侶外，其餘跨國同性伴侶均可適用相關法條准予結婚登記，對於偏偏排除兩岸同婚陸委會表示，仍要考量國安與相關法律配套，才能保障同性伴侶的權益及台灣整體利益。

目前跨國同婚都已經開放了，唯獨兩岸同婚仍遭禁止，對此，陸委會副主委邱垂正9日指出，就涉及兩岸同婚部分，考慮到國家安全，以及很具體的問題，包含收養、繼承、財產等相關衍生性法律問題，需要相關法令配套及完整規範，且要獲得修法共識，才能保障同性伴侶的權益及台灣整體利益。

邱垂正強調，社會各界對於兩岸同婚議題一向有諸多討論跟多元意見，陸委會也收到許多民眾陳情建議，「為了審慎評估與處裡兩岸同婚議題，本會持續蒐整各界意見，會同相關主管機關共同研商相關政策，並在取得國人支持以及社會共識之下，會妥審處理兩岸同婚事宜」。

此前陸委會曾表示，目前兩岸婚姻須先於大陸結婚，經移民署許可來台團聚並於線上完成面談，確認婚姻真實性後，陸籍配偶始得進入台灣再依相關規定辦理結婚登記等程序。如僅例外同意兩岸同性婚可在台結婚及登記，則將對兩岸異性婚造成不合理之差別待遇。

陸委會還指出，如許可已入境台灣之中國大陸人士可在國內結婚並逕行登記，即便每年只有1%的案例，逐年累積的結果也將對台灣整體政治、社會、環境及人口結構產生相當影響。「鑒於中國大陸人士取得台灣身分須考量之因素複雜而敏感，現行法規就兩岸婚姻程序之規定，係為確保台灣整體利益所採行之必要措施」。

根據內政部2022年第10周統計通報，2021年與國人結婚之大陸地區配偶總數為2,067人，占與非本國籍者結婚登記人數的25.31％。惟對於兩岸同志伴侶數量，目前迄未有相關統計數字。

結婚 同婚 陸委會

延伸閱讀

中共增加9個兩岸交流基地 陸委會：不如務實對話

去年開放陸籍研修生成效如何？陸委會統計：僅22人入境

開放大陸信眾來台弔唁星雲大師？陸委會：仍須專案申請

國台辦籲重啟16直航點 陸委會：將適時與陸方聯繫溝通

相關新聞

被視為中共同路人 台商怒：絲毫不受執政黨尊重

中國國民黨副主席夏立言一行，上午在北京和台商台生座談，有台商當場表示，「在大陸打拚30年，企業在兩岸都繳稅，賺到的錢也匯...

京東砸140億台幣買地 劉強東要給員工「兄弟們」蓋房

京東集團董事會主席劉強東才剛回國，京東就買下一塊地。根據北京市規劃和自然資源委員會公開信息，位於亦莊新城0303街區的地...

存錢5萬人民幣以上需出示資金證明？ 陸律師：不需要

網傳浙江一位女子去某銀行存款人民幣5萬元（約22萬台幣）現金，被櫃檯人員要求提供收入證明等資料，還被詢問在哪裡上班、錢從...

跨國同婚可兩岸不可？ 陸委會：需考量國安與法律配套

內政部1月已經通令各地政府，除兩岸同性伴侶外，其餘跨國同性伴侶均可適用相關法條准予結婚登記，對於偏偏排除兩岸同婚，陸委會...

在美「惡名市場名單」居榜首 陸商務部怒批不公正、堅決反對

美國貿易代表辦公室日前發布「2022假冒和盜版惡名市場」名單，包括阿里巴巴的全球速賣通和淘寶網以及百度網盤等多家線上平台...

多地掀「助企上市」浪潮 哈爾濱最高補助4,500萬元

大陸各地近期正掀起一陣「助企上市」的浪潮。一部分地區直接明確年內新增上市公司目標數量；另有部分地區針對企業上市相關工作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦