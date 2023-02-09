多地掀「助企上市」浪潮 哈爾濱最高補助4,500萬元

大陸各地近期正掀起一陣「助企上市」的浪潮。一部分地區直接明確年內新增上市公司目標數量；另有部分地區針對企業上市相關工作，從政策或資金方面給予支持。其中哈爾濱更祭出最高人民幣1,000萬元（約合新台幣4,500萬元）的資金補助。

證券日報報導，廣西大學副校長、南開大學金融發展研究院院長田利輝表示，相關企業上市可推動經濟增長新動能的不斷集聚，而經濟增長則能持續為資本市場哺育上市企業「後備軍」。

今年以來，多地致力於培育企業上市。一方面，多地將「新增上市公司目標數量」擺在發展地方經濟的重要位置。河南2023年《政府工作報告》提出「加大上市企業儲備，新增上市企業20家」的目標。

湖北圍繞打造中部資本市場高地目標，計劃實施資本市場建設「楚天行動」，力爭全年新增上市公司20家以上，直接融資規模穩步提升。

浙江提出，培育壯大企業梯隊，實施新一輪「雄鷹」「雛鷹」行動，新增「雄鷹」企業20家、世界500強企業1家、境內外上市公司50家、專精特新「小巨人」企業100家、單項冠軍企業20家。

大陸財政部專家庫專家、360數字安全集團投資總監唐川表示，企業借力資本市場，將擴充直接融資途徑，更為多元、便利地獲取發展所需資金，從而帶動企業所在地產業投資、股權投資的增長。

另一方面，部分地區雖然沒有明確年內新增上市公司目標數量，但為鼓勵區域內企業上市，給予「真金白銀」的支持。

哈爾濱7日發布《關於提振發展信心推動全市經濟加快恢復整體好轉的政策措施》提出，對在國內上市或掛牌的本市企業，將給予人民幣200萬元至1,000萬元不等的資金補助。

湖南印發的《關於打好經濟增長主動仗實現經濟運行整體好轉的若干政策措施》明確，對已在湖南証監局輔導驗收的企業，給予人民幣200萬元補助資金，對科創板上市企業再獎勵人民幣100萬元等。

《內蒙古自治區2023年堅持穩中快進穩中優進推動產業高質量發展政策清單》提出，針對成功登陸資本市場的企業，給予人民幣100萬元至1,000萬元不等的獎補。

《遼寧省進一步穩經濟若干政策舉措》明確，將採取分階段的方式，對省內首發上市企業給予人民幣800萬元至1,000萬元補助。

適當的獎補措施將有效激發企業上市積極性，但多位受訪專家提示，確保企業主業健康發展和良好營商環境建設同樣重要。