300多位研修生陸續入境 陸委會籲對岸盡速恢復陸生來台

陸生來台是否斷絕、如何能夠恢復的議題，一直受到教育界等各界人士關心。去年11月我方放寬陸籍研修生入境後，但第4季僅有22人次的研修生入境。目前各大專院校這學期上課已經開始，針對最新的情況，陸委會表示，已經有300多位大陸各省市同學陸續入境，他也喊話大陸盡速恢復陸生來台就學。

陸委會近日發布的大陸來台文教交流統計顯示，2022年第4季（10月到12月）申請來台的大陸籍研修生為252人次、核准數為79人次，實質入境為22人次，整體規模仍不到疫情前的十分之一。

2023年第一季各校已經開學，對於最新的入境情況，陸委會副主委邱垂正9日下午表示，已經有300多位來自中國大陸各省市同學申請來台研修，配合各校開學期程陸續入境。

邱垂正強調，政府歡迎陸生來台學習交流立場跟政策始終如一，也支持兩岸間進行正常健康有序的學術教育交流。他指出，為了營造陸生來台友善的學習生活環境、促進兩岸青年交流，政府也陸續恢復學位陸生常態入境申請程序及陸生來台研修。

與此同時，邱垂正再度喊話陸方，「應盡速恢復陸生來台就學」。他表示，有關恢復陸生來台就學事宜，「如果兩岸主管機關相互配合之處有任何需要，本會與教育部隨時可以循兩岸既有業務協調與聯繫平台進行溝通」。