快訊

羅智強確定選北市大安區立委 找高金素梅任榮譽主委

室內口罩解禁別太高興 專家揭死亡個案逾6成「沒做這事」

300多位研修生陸續入境 陸委會籲對岸盡速恢復陸生來台

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委邱垂正2月9日再度喊話陸方，應該盡速恢復陸生來台。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委邱垂正2月9日再度喊話陸方，應該盡速恢復陸生來台。（記者廖士鋒／攝影）

陸生來台是否斷絕、如何能夠恢復的議題，一直受到教育界等各界人士關心。去年11月我方放寬陸籍研修生入境後，但第4季僅有22人次的研修生入境。目前各大專院校這學期上課已經開始，針對最新的情況，陸委會表示，已經有300多位大陸各省市同學陸續入境，他也喊話大陸盡速恢復陸生來台就學。

陸委會近日發布的大陸來台文教交流統計顯示，2022年第4季（10月到12月）申請來台的大陸籍研修生為252人次、核准數為79人次，實質入境為22人次，整體規模仍不到疫情前的十分之一。

2023年第一季各校已經開學，對於最新的入境情況，陸委會副主委邱垂正9日下午表示，已經有300多位來自中國大陸各省市同學申請來台研修，配合各校開學期程陸續入境。

邱垂正強調，政府歡迎陸生來台學習交流立場跟政策始終如一，也支持兩岸間進行正常健康有序的學術教育交流。他指出，為了營造陸生來台友善的學習生活環境、促進兩岸青年交流，政府也陸續恢復學位陸生常態入境申請程序及陸生來台研修。

與此同時，邱垂正再度喊話陸方，「應盡速恢復陸生來台就學」。他表示，有關恢復陸生來台就學事宜，「如果兩岸主管機關相互配合之處有任何需要，本會與教育部隨時可以循兩岸既有業務協調與聯繫平台進行溝通」。

陸生 邱垂正 陸委會

延伸閱讀

夏立言見宋濤、王滬寧已申報？陸委會：並非需要申報

曾主張共機擾台就停辦雙城 梁文傑到陸委會後首回應

陸機場要求韓籍人員入境帶白牌 陸網民讚：禮尚往來

去年開放陸籍研修生成效如何？陸委會統計：僅22人入境

相關新聞

被視為中共同路人 台商怒：絲毫不受執政黨尊重

中國國民黨副主席夏立言一行，上午在北京和台商台生座談，有台商當場表示，「在大陸打拚30年，企業在兩岸都繳稅，賺到的錢也匯...

京東砸140億台幣買地 劉強東要給員工「兄弟們」蓋房

京東集團董事會主席劉強東才剛回國，京東就買下一塊地。根據北京市規劃和自然資源委員會公開信息，位於亦莊新城0303街區的地...

存錢5萬人民幣以上需出示資金證明？ 陸律師：不需要

網傳浙江一位女子去某銀行存款人民幣5萬元（約22萬台幣）現金，被櫃檯人員要求提供收入證明等資料，還被詢問在哪裡上班、錢從...

300多位研修生陸續入境 陸委會籲對岸盡速恢復陸生來台

陸生來台是否斷絕、如何能夠恢復的議題，一直受到教育界等各界人士關心。去年11月我方放寬陸籍研修生入境後，但第4季僅有22...

這檔科技巨擘靠回購股票擠下台積電 重奪大中華市值龍頭

根據21數據新聞實驗室推出的最新一期大中華上市公司市值500強榜單，在香港上市的騰訊控股以總市值人民幣2.86兆元重奪榜首；上期首奪桂冠的台積電退居第二位...

比亞迪銷量暴衝台灣卻分不到一杯羹 解密王傳福為何讓台廠恨得牙癢癢

特斯拉全球馳騁，台廠也雨露均霑，從晶片代工台積電、電源轉換器台達電、傳動系統的智伸科、還有電池結構的乙盛等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦