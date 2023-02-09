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威脅國安？澳洲國防部將審查中國製造攝像頭

集微網／ 集微網

集微網消息，此前有報導稱，安裝在澳大利亞國防部辦公室的中國產攝像頭增加了安全風險。該部部長理查德·馬勒斯(Richard Marles)於當地時間周四表示，澳大利亞政府將檢查國防部辦公室使用的監控技術。

據路透社報導，馬勒斯稱，我們正在對部門內的所有監控技術進行評估，如果發現這些特定的攝像頭，它們將被移除。

澳大利亞反對黨議員詹姆斯·帕特森（James Paterson）指出，通過讅計發現杭州海康威眡和大華科技這兩家中國公司在澳大利亞政府250多個辦公室安裝了近1000台設備。

帕特森敦促澳大利亞政府緊急製定一項計劃，拆除所有此類攝像頭。

馬勒斯認為這個問題很重要，但不應該誇大它。

據悉，2022年11月，英國政府部門已被勒令停止在敏感地點安裝中國公司製造的監控攝像頭。該命令在給英國國會議員的書面聲明中披露，適用於受中國國家安全法約束的公司製造的睡覺監控系統。

議員 英國

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