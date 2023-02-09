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陸學者：陸企若只跟著ChatGPT路線走 反超希望不大

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
ChatGPT 聯天機器人在全球爆紅。（美聯社）
ChatGPT 聯天機器人在全球爆紅。（美聯社）

因應ChatGPT聯天機器人的快速發展，全球科技大咖都宣布跟進，包括大陸的百度、騰訊、阿里巴巴等也正積極研發AI聊天機器人。但大陸專家稱，陸企如果只是跟著ChatGPT的路線走，反超的希望不大。

羊城晚報報導，繼微軟宣布結合ChatGPT至其搜索引擎Bing後，谷歌亦宣布要以自己的Bard應對，百度也計劃推出類似於ChatGPT的產品，產品名為「文心一言」，英文名「ERNIE Bot」。除百度外，騰訊、阿里巴巴等均表示正積極發展AI聊天機器人。

《羊城晚報》9日報導，除百度外，大陸國內眾多科技巨頭亦宣布入局，騰訊、阿里巴巴、華為、360、科大訊飛、藍色光標等均表示正積極發展AI聊天機器人

據《國是直通車》報導，騰訊申請的「人機對話方法、裝置、設備及計算機可讀存儲介質」專利可實現人機順暢溝通；阿里巴巴申請的「人機對話及預訓練語言模型訓練方法、系統及電子設備」專利可提升問答交互的準確性；華為申請的「人機對話方法以及對話系統」專利可識別用戶異常行為進行回覆。

《羊城晚報》引述華南理工大學計算中心主任譚明奎稱，歐美科技公司的ChatGPT出來之後，中國科技公司除了發布類似產品，還應該尋找新的賽道或途徑，如果只是跟著ChatGPT的路線走，反超的希望不大。

譚明奎表示，ChatGPT最大的創新點在於能夠與用戶直接交互，了解用戶意圖，對信息進行搜索並加工生成定制化內容，大大提高內容創作的豐富度、創造性和效率，將來可以應用於搜索引擎、客服諮詢、教育、養老、廣告等多個領域。

ChatGPT 百度 專利

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