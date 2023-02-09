惠譽稱中國經濟迅速反彈 今年經濟增長預測調高至5%

國際信用評級機構惠譽（Fitch）2月8日將2023年中國經濟增長的預測從之前的4.1%增加到了5.0%。報告認為，中國在優化新冠疫情防控措施後，消費和其他經濟活動的恢復速度要比預期快。

觀察者網報導，這份報告稱，儘管當前中國經濟的許多指標，仍低於新冠疫情之前，但近期已有所反彈。例如，服務業採購經理指數（PMI）已經從2022年12月的41.6躍升至2023年1月的54.4。「從新冠衝擊中迅速反彈，意味著2023年上半年的經濟活動要比我們預測的強」。

此外，2022年第四季度的大陸實際國內生產總值（GDP）增長，也高於惠譽在2022年12月5日發布的上一次預測資料，因此中國的經濟復甦將建立在一個「更為堅實的基礎上」。

惠譽報告認為，中國新一輪經濟復甦將主要由消費帶動。去年，消費對GDP增長的貢獻僅有1個百分點，而新冠疫情之前的平均水準為4個百分點。2022年，中國家庭存款的增長，可能讓2023年的消費增長更快。但另一方面，這些存款可能也不會完全用於消費，因為這反映了資產的重新分配。

報導稱，盡管惠譽提升了預測，但他們預計2023年經濟反彈的力度將低於2021年，當時中國公布的GDP年增長率為8.4%。

有兩大因素可能會拖累2023年的GDP增長，一是房地產市場的持續疲軟，二是淨貿易。中國消費者的海外旅行，將提升服務進口，但出口需求會因為美國和歐洲經濟的放緩而受到抑制。

另據路透報導，惠譽是第一家提升2023年中國經濟增長預測的主要評級機構。標普全球預計2023年中國經濟仍將保持4.8%的GDP增長，與11月份的基準線一致，而穆迪則保留了11月份4.0%的增長預測。

近期，國際機構多對中國2023年經濟增長預期持積極態度。國際貨幣基金組織（IMF）在最新一期《世界經濟展望報告》中，將今年中國經濟增長預期從4.4%大幅上調至5.2%。

此外，摩根史坦利從5%上調至5.7%，高盛集團從4.5%上調至5.5%。高盛集團認為，中國當下市場回升不僅是消費和服務貿易恢復，更是「跨越許多產業、基礎更加廣泛的增長恢復」。