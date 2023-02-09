夏立言會見台商 強調為台商、台青反應並解決問題

中國國民黨副主席夏立言昨晚抵達北京，今天上午和台商、台青座談，下午會見國台辦主任宋濤。對於行前遭綠營砲轟「朝共」、「誤判情勢成為統戰工具」，夏立言和緩而堅定地說，他們為台商、台青反應問題，協助解決困難。「本來這些都是政府應該做的事，我們也希望執政黨能找出方法與大陸溝通。」

夏立言訪問大陸，昨晚在首都機場下機時受到禮遇通關。今天上午10到12點在北京芳草地百貨和北京台商、台生座談。夏立言一行約9點搭乘中型巴士抵達後，在僑福芳草地總經理賴國賢的引導下參觀僑福怡亨精品酒店，並參觀在該棟大樓地下室舉辦的「海峽兩岸書畫名家交流展」。隨後在D棟大樓會議室座談採閉門方式舉行。

據了解，這次參加的台商，包括京津冀晉等華北地區台商，許多台商具有中國國民黨黨代表身份。

繼去年8月後，夏立言二次登陸訪問，綠營對他此行各種猛烈攻擊，夏立言說，國民黨訪問團的任務就是來關心在大陸生活、工作的台灣同胞，對他們遇到的各種問題協助傳達，能解決問題才是重要的事。再來就是拜會新上任的國台辦主任宋濤、拜個年，這些都是好事情。

夏立言表示，「執政黨的批評，我們絲毫不意外，也習慣了。但是民進黨用的雙重標準非常不應該，我們來為的並不是一黨之私，也不為個人，而是為了台灣同胞的福祉與兩岸關係能和平發展，我們應該樂見其成」。

對於台灣農漁業產品遭大陸禁止進口，夏立言說，希望能順利解決，他們此行就是要幫助台灣的養殖業者和農民轉達心聲，包括石斑魚、釋迦、柑橘類，的確在輸往大陸時碰到很多困難。雖然大陸和台灣官方之間的聯繫有困難，還是希望能廣泛凝聚眾人智慧，找到可行的「解決之道」。

當被問到，新上任的國台辦主任宋濤日前在廈門會見國民黨前主席洪秀柱，這次又在北京會見國民黨副主席夏立言，是否意味著現在只有國民黨和大陸說得上話？

夏立言表示，國民黨和中國大陸之間的溝通是有歷史的、也有其基礎，和大陸溝通交流也是很自然的事情。現在全世界，不只是只有兩岸，大家都強調溝通對話的重要，「我們也希望執政黨能找出方法與大陸溝通，本來這些都是政府應該做的事。」

夏立言說，國民黨作為在野黨，缺乏執行所需具備的行政公權力，但希望經由國民黨居中轉達，讓台胞台商遇到的困難得到解決。

有別於去年8月，裴洛西訪台後兩岸緊張，大陸官媒對夏立言登陸訪問的低調；大陸央視昨晚在新聞時段播出夏立言一行四人抵達北京機場的畫面，顯然有相當大的差異。

據夏立言一行提供給媒體的行程表，今天上午與台商座談，下午參訪台資企業。據了解，夏立言可能今天下午拜會國台辦主任宋濤。晚上，將由台商設宴於鼎泰豐漁陽店。10日，夏立言還將參加由國台辦海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦的「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」座談會。