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陸機場要求韓籍人員入境帶白牌 陸網民讚：禮尚往來

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
韓國旅客入境大陸被要求佩戴白牌，圖為大韓航空班機上正在配發白牌。（封面新聞）
韓國旅客入境大陸被要求佩戴白牌，圖為大韓航空班機上正在配發白牌。（封面新聞）

大陸今年1月開放國門後，不少國家對大陸採取寬鬆不一的入境限制措施。隨著大陸疫情好轉，多國也取消大陸旅客入境的限制，但韓國的相關限制仍未放鬆。部分大陸機場採取反制措施，遼寧大連周水子國際機場即要求韓國人士入境時配戴白牌，並走單獨通道去做核酸檢測。

封面新聞報導，有網民爆料稱，大連周水子國際機場要求入境中國的韓國人帶上白牌。照片中可見，當飛機快要落地時，空姐向每位韓籍人員派發白牌，要求他們舉着白牌，並告知韓籍人員走單獨通道去做核酸檢測。

大連周水子國際機場的接線人員回應稱，機場只負責做落地接引工作，旅客在飛機上戴白牌是由航空公司負責，落地做核酸則由海關負責。

依據照片顯示，分發白牌的是大韓航空（Korean Air）的空姐，該趟航班隸屬大韓航空。大韓航空客服人員解釋，「落地前掛白牌的行為，非航空公司要求做，自身沒有這麼大的權利，是入境相關部門的要求」。

大韓航空表示，上述行為並非針對韓籍入境人員，所有入境非中國籍人員均要配戴白牌。

大陸宣布放寬防疫政策後，多個國家要求自中國入境旅客需要出示核酸陰性證明。其中，韓國要求今年2月底前，自中國入境旅客在登機前，都必須出示48小時內核酸檢測陰性證明，並在抵達韓國的首日接受核酸檢測。

但讓大陸不滿的是，不少大陸網民曝光在入境韓國後遇到離譜對待，包括韓方要求他們必須配戴黃牌，然後帶到單獨的區域做核酸檢測，令他們質疑韓國此舉是差別對待。

針對韓國人入境被要求佩戴白牌，大陸網友稱這是「以其人之道還治其人之身，人家先不仁就別怪咱們不義」，「禮尚往來，不必驚訝」！

機場 大韓航空

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