東莞企業開工率達97.65%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據廣東省東莞市人力資源和社會保障局消息，截至2月5日，東莞全市企業開工率達97.65%，企業返鄉人員返崗率為97.78%，全市返崗人數達到331.58萬人。

中新社報導，東莞是製造業名城，這裡企業眾多，被稱為「世界工廠」。每年農曆春節後東莞企業開工率和外來工返崗率都備受外界關注。今年春節後，東莞眾多企業開足馬力抓生產，趕訂單。

為幫助企業盡快開工，贏取新年「開門紅」，1月12日，東莞發布支持企業春節前後穩工促生產的相關措施，用真金白銀支持企業復工滿產、加快發展。東莞市人力資源和社會保障局推出四項舉措，給予企業職業介紹補貼，並為企業「共享用工」就業服務，企業新招用員工一次性吸納就業、春節後企業員工返崗交通補貼等提供補助。 　　

東莞市厚威包裝科技股份有限公司總裁辦總監周建濤說，在政府支持和企業努力下，他們大部分回家過年的員工都已回到了工作崗位，復工率達到了95%以上。

春節 廣東

延伸閱讀

王品1月營收21.7億元創歷史單月新高 19店業績破千萬

1句「新年好」收44元問候費 餐廳：已是良心價

南寶1月營收為11.9億元 年月雙減、與歷年春節相當

麗豐-KY受春節及大陸確診高峰影響 元月營收年減五成

相關新聞

廣州60條惠台措施 7面向修訂

廣州市人民政府台灣事務辦公室、廣州市發展和改革委員會日前修訂發布「廣州60條惠及台胞措施」。

大陸開鍘 禁赴港開戶炒美股

大陸投資人跨境香港開戶炒美股，以前「三不管」，不過，大陸證監會出手監管了，市場傳聞稱，已有16家大陸國資券商收到指導，要...

北京推兩業融合 中小企數位轉型

北京推動先進製造業和現代服務業融合發展。將符合條件的工業互聯網供應商納入中小企業服務券等政策支持範圍，對「專精特新」中小...

武漢新城 橫跨兩市啟動建設

《武漢新城規劃》7日正式發布。規劃顯示，武漢新城打破傳統行政區劃，範圍橫跨武漢、鄂州兩市。此前，包括武漢新城創新策源基地...

「徽動全球」拚經濟 安徽萬企百團出海

中國化學工程第三建設有限公司海外經營部部長朱玲，7日出發赴阿拉伯聯合大公國，此次受義大利塞班集團邀請，前往阿布達比參加卡...

去年4.2兆人民幣 上海進出口創新高

根據7日召開的上海市2023年商務工作會議消息，2022年，面對空前嚴峻複雜的新冠疫情，上海統籌疫情防控和商務經濟發展，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦