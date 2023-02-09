東莞企業開工率達97.65%

根據廣東省東莞市人力資源和社會保障局消息，截至2月5日，東莞全市企業開工率達97.65%，企業返鄉人員返崗率為97.78%，全市返崗人數達到331.58萬人。

中新社報導，東莞是製造業名城，這裡企業眾多，被稱為「世界工廠」。每年農曆春節後東莞企業開工率和外來工返崗率都備受外界關注。今年春節後，東莞眾多企業開足馬力抓生產，趕訂單。

為幫助企業盡快開工，贏取新年「開門紅」，1月12日，東莞發布支持企業春節前後穩工促生產的相關措施，用真金白銀支持企業復工滿產、加快發展。東莞市人力資源和社會保障局推出四項舉措，給予企業職業介紹補貼，並為企業「共享用工」就業服務，企業新招用員工一次性吸納就業、春節後企業員工返崗交通補貼等提供補助。

東莞市厚威包裝科技股份有限公司總裁辦總監周建濤說，在政府支持和企業努力下，他們大部分回家過年的員工都已回到了工作崗位，復工率達到了95%以上。