惠譽:陸今年GDP增5%

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings），昨（8）日出具一份報告表示，將修改原先對中國2023年經濟增長的預測，由之前的4.1%上調為5%。惠譽研究團隊認為，在中國當局將清零封控政策迅速轉至解封後，消費和活動復甦速度比原先預期的還要快。

惠譽團隊指出，根據根據衛生官員的公開交流和流動性趨勢的改善，當局改變方法後出現的Covid-19感染大潮似乎正在消退。然而，許多高頻指標仍低於大流行前的標準，但最近連續反彈。

例如，服務業PMI從2022年12月的41.6躍升至2023年1月的54.4。疫情衝擊的迅速反彈意味著今年上半年的活動，將比惠譽原先預期更為強勁。

惠譽表示，經濟復甦主要由「消費行為」帶動，儘管預測上調，但預計2023年的經濟反彈力度將低於2021年，當時中國經濟GDP增長8.4%。

這在一定程度上反映房地產市場的持續疲軟，儘管有增量政策支持，但幾乎沒有證據表明 2022年底銷售或房屋開工有所改善。

此外，惠譽更預計中國淨貿易將拖累2023年的GDP增長，因為中國消費者出國旅遊的反彈將提振進口，而出口需求將受到美國和歐洲經濟放緩的抑制，政策支持增長的滯後效應可能不大。

從2022年銀行存款準備金率和政策利率僅兩次小幅下調，與此一致的是，信貸增長依然乏力，在3月的全國人民代表大會召開之前，財政政策的方向仍不明朗，鑑於當局最近強調增長和穩定，預計今年中國不會出現大規模整合。

惠譽 團隊

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