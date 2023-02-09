寧德動力電池市占第一

南韓市調機構SNE Research昨（8）日發布最新數據，2022年全球電動汽車電池市場中，大陸廠商市占率突破60%，其中寧德時代由33%升至37%，寧德時代和其他六家躋身全球前十的大陸廠商，總共占到全球市占率60.4%，高於前一年的48.2%。

相較之下，南韓三家動力電池企業，去年市場占有率已被分食，並遠遠不如成長快速的大陸同業。

新京報貝殼財經報導，具體來看，寧德時代以191.6GWh的總裝車量位居2022年全球動力電池裝車量第一名，市占從2021年的33%上升至37%，創新高；比亞迪以70.4GWh的總裝車量位居第三，市占率為13.6%；中航鋰電、國軒高科、欣旺達和孚能科技全球裝車量繼續高速增長，分別位列7到10名。

由於內需市場強勁，加上大陸政府大力支持，大陸動力電池企業一直走在最前面。

南韓動力電池企業LG新能源、SK On和三星SDI的市占持續下降，三家總共占據全球電動汽車電池市場23.7%的市占，比2021年下降6.5個百分點。另外，日本松下排名第四，市占率為7.3%。

去年客戶群有特斯拉、福斯以及奧迪的新能源，市占率從19.7%降至13.6%，仍是位居全球第二；SK On則減少0.3%至5.4%，排全球第五；供應BMW iX純電休旅的三星SDI也從4.8%稍降至4.7%，是第六名。

SNE Research預測，從境內市場轉向全球市場的大陸電動汽車電池企業，未來將與南韓競爭對手展開更激烈的競爭，以爭奪更大的全球市占，努力成為全世界電池製造的佼佼者。