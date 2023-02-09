民眾存錢被監管 引爆爭議

大陸市場傳聞18家商業銀行對人民幣5萬元以上現金存取客戶需進行盡職調查（收入證明、資金來源），存錢也被監管，引發爭議。

浙江湖州一位女士日前發布影片，表示日前去某銀行存款人民幣5萬元（新台幣22.5萬元）現金，被櫃檯人員要求提供收入證明等資料，還被詢問在哪裡上班、錢從哪裡來。

實際諮詢18家商業銀行一線業務人員發現，目前各行對人民幣5萬元以上現金存取客戶的盡職調查、身分資料等保存管理的具體執行方法不同，現階段並未有銀行明確表示要求提供收入證明等資料，但不少銀行會進行「正常的問詢」。

中國證券報報導，招聯金融首席研究員董希淼表示，據大陸央行反洗錢規定，銀行對大額現金存取要盡職調查，這是銀行責任，也是金融管理部門明確要求。

他指出，銀行要加強對員工的培訓，提高員工規範服務的意識和能力，而且銀行之間標準最好也能夠更加統一。對於不同的儲戶、不同的場景，銀行會有不同盡職調查的必要。

成都商報旗下新媒體紅星新聞報導，早在2022年1月底，大陸央行、銀保監會、證監會聯合印發「金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法」（簡稱「辦法」），擬於2022年3月1日起施行，後來新規就由於「技術原因」暫緩執行。

已被暫緩施行的「辦法」第一條指出，為了預防和遏制洗錢和恐怖融資活動，規範金融機構客戶盡職調查、客戶身分資料及交易記錄保存行為，維護國家安全和金融秩序。

「辦法」提到，商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社等金融機構為自然人客戶，辦理人民幣單筆5萬元以上或外幣等值1萬美元以上現金存取業務，應當識別並核實客戶身分，了解並登記資金來源或者用途。