陸企全球買公司 動作不斷

去年的靜默和封控並沒有阻止陸企出海去併購公司，除了騰訊、復星之外，網易、海底撈，甚至一些剛嶄露頭角的獨角獸創業公司，也「在全球買公司」。根據新經濟創投數據服務商IT桔子統計數據，2022年有33家大陸公司，在海外併購34家公司。

這34家海外公司中，餐飲公司、遊戲開發商、藥企、ToB機構等應有盡有，大陸各行業都在以併購的方式布局全球市場。

2022年底，海底撈拆分海外業務品牌特海國際，以介紹方式在香港聯交所主板上市。招股書提到，特海國際已於2022年10月完成對紐約中餐廳品牌「Hao Noodle」的收購，收購過程持續兩年之久。

根據遊戲市場研究Newzoo數據，騰訊目前已經是全球最大的遊戲公司，2021年全球超16%的遊戲收入進入了騰訊的口袋。2021年騰訊遊戲收入高達322億美元。與高收入相對用的是「高投資」，騰訊在遊戲行業的投資一直是大手筆，目前已合計投資超過200家遊戲公司。

2022年騰訊也放慢在遊戲領域的投資步伐。據IT桔子統計，騰訊2022年僅投資11家遊戲公司，較2021年減少50家。而從併購海外遊戲公司角度來看，2022年騰訊僅併購波蘭遊戲開發商1C Entertainment、加拿大遊戲工作室Inflexion Games共二家，較 2021年減少三家。

與騰訊步調一致，在海外遊戲市場瘋狂收購的還有網易，不過2022年網易也僅收購一家法國視頻遊戲開發商Quantic Dream。

醫療健康是2022年「大陸公司買全球」最為活躍的領域，其中又以復星醫藥，是最為活躍的同領域投資方，以不超過1.6億美元，獲得新加坡規模最大的私立腫瘤專科醫療中心之一OncoCare的60%股權。

此外還有瑞思邁、輻聯醫藥、中國生物製藥、康龍化成、新格元等海外收購醫藥企業。

2022年除餐飲、遊戲、醫藥等公司在全球範圍內買公司外，還有傳統製造業海南礦業1.63億美元併購澳洲油氣勘探與開發商Roc Oil。

農業領域，安迪蘇併購法國植物提取服務商Nor-Feed、潤豐股份將西班牙農用化學品生產商Exclusivas Sarabia 收入麾下；美容護理領域，水養股份併購法國高端護膚品牌EDB。

新能源領域，贛鋒鋰業9.62億美元買下阿根廷勘探及開發鋰礦業權Lithea。