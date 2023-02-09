大陸開鍘 禁赴港開戶炒美股

大陸投資人跨境香港開戶炒美股，以前「三不管」，不過，大陸證監會出手監管了，市場傳聞稱，已有16家大陸國資券商收到指導，要求在2月16日之前，撤銷香港的美股業務，同時，針對大陸國內IP（專業投資人帳戶）則要求下線港美股App。

據21世紀經濟報導，此次「國資券商港美股」業務傳聞，是比照老虎證券等香港美股網路券商處理，存量帳戶可以繼續交易，但增量不行。「起因是有港美股網路券商向監管實名舉報了十多家在港中資券商全都有類似的情況。」

實際上，大陸證監會去年12月30日發布公告，指稱老虎證券、富途控股未經核准面向大陸境內投資者展開跨境證券業務，據大陸《證券法》等相關法律法規，其行為已構成非法經營證券業務，將按照「有效遏制增量，有序化解存量」的思路，對上述違法違規行為進行整改。

大陸證監會也表示，將依法取締增量非法業務活動，禁止招攬大陸境內投資者及發展境內新客戶、開立新帳戶。不過為維護市場平穩，允許存量的大陸境內投資者繼續透過原境外機構展開交易，但禁止境外機構接受違反大陸外匯管理規定的增量資金轉入此類投資者帳戶。

有業內人士表示，結合行業情況及券商的回應態度，上述「國內IP要下線港美股App」的傳聞應該相對可靠。

而大陸監管機構此前也傳遞了態度，因此市場並不十分意外。「但直接撤銷港美股業務，這個表述可能不夠嚴謹，還是要看監管的正式表述。」

目前，在蘋果應用商店中，以「港股」為關鍵字進行搜索，應用商店除了推薦「老虎國際」、「富途牛牛」等App，亦推薦了不少中資券商背景的港美股交易軟體。

包括海通國際提供線上開戶的「海通國際App」、中金公司旗下中國國際金融（香港）的「中金香港證券」、東方財富的「東財國際證券」等十多個App。

此外，大陸非券商背景的企業亦設有一些港美股交易平台。包括，復星財富推出的為使用者提供港美股交易的全球投資平台「星財富」，雪球旗下港美股券商「雪盈證券」、能夠快速交易低佣金開戶的滬深港美投資利器「萬得股票」。而上述提供港美股交易的App何去何從，則有待後續監管正式公告。