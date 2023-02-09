聽新聞
test
0:00 / 0:00
柬埔寨 開放陸客使用人民幣
大陸推動人民幣國際化有新進展。據「柬中時報」報導，柬埔寨旅遊部長唐坤七日宣布，為吸引更多大陸遊客，允許柬埔寨全國旅遊業者可直接接受大陸遊客的人民幣。
唐坤是七日在柬甫寨金邊國際機場親自迎接入境陸客時，對媒體宣布上述措施。他說，這是疫情後，從北京直飛金邊的首批大規模陸客，所以「我們在現場舉行隆重儀式，熱烈歡迎他們的到來。」
唐坤指出，柬埔寨已做好準備，為中國遊客提供優質和熱情的服務，尤其是柬埔寨政府允許全國所有旅遊業者直接接受人民幣，包括各旅館、餐廳等。
他說，疫情前，柬埔寨每年接待中國遊客兩百卅萬人次，但受疫情影響，去年僅近十一萬人次。隨著大陸優化出入境政策，期待今年將吸引八十萬至一百萬人次。
柬埔寨為吸引陸客，允許陸客可在柬埔寨直接使用人民幣消費，這也是北京當局持續推動人民幣國際化的又一具體進展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言