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柬埔寨 開放陸客使用人民幣

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

大陸推動人民幣國際化有新進展。據「柬中時報」報導，柬埔寨旅遊部長唐坤七日宣布，為吸引更多大陸遊客，允許柬埔寨全國旅遊業者可直接接受大陸遊客的人民幣。

唐坤是七日在柬甫寨金邊國際機場親自迎接入境陸客時，對媒體宣布上述措施。他說，這是疫情後，從北京直飛金邊的首批大規模陸客，所以「我們在現場舉行隆重儀式，熱烈歡迎他們的到來。」

唐坤指出，柬埔寨已做好準備，為中國遊客提供優質和熱情的服務，尤其是柬埔寨政府允許全國所有旅遊業者直接接受人民幣，包括各旅館、餐廳等。

他說，疫情前，柬埔寨每年接待中國遊客兩百卅萬人次，但受疫情影響，去年僅近十一萬人次。隨著大陸優化出入境政策，期待今年將吸引八十萬至一百萬人次。

柬埔寨為吸引陸客，允許陸客可在柬埔寨直接使用人民幣消費，這也是北京當局持續推動人民幣國際化的又一具體進展。

柬埔寨 人民幣 陸客

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