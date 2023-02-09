專家：中美角力 科技競爭為中心

瑞信亞太區財富管理大中華區副主席陶冬昨日接受本報專訪時表示，中美競爭的核心是世界「老大」和「老二」之爭，其中最重要舞台是科技的競爭。他預期，美中在貿易領域、金融領域等都會出現各種各樣的地緣政治角力，而以科技競爭為中心的全方位角力將會延續下去。

陶冬指出，就提高國家安全的角度來看，大陸已將科技自我創新、自主研發提升到非常高的地位，很明顯是受地緣政治衝擊所致，也是未來發展的方向。要做到這點，不僅需要大量國家資金的投入，更要在人才、理念、創業生態等方面有進一步的提升。

在疫情解封後，大陸重回「重經濟、保增長」的發展道路。陶冬指出，回看二○二二年十二月舉行的中共中央經濟工作會議，其實當時政策基調就已經定了，就是要「穩經濟」，把「穩經濟」政策高度提高到與「供給側改革」同樣地位，這是過去四年沒有看到的。

他指出，穩經濟、重塑信心、帶動內需增長已成為大陸新一屆政府的重要目標，預期將會有一些新的政策推出，但到底規模多大、力度多強，仍需觀察。

大陸全國「兩會」將於三月初召開，屆時將產生新一屆財金領導班子。「新上來的領導班子有一個很強的特徵，就是大量來自沿海發達經濟省市，他們都在運營經濟、保護企業投資、支持外企投資上有非常豐富的經驗。」

陶冬認為，大陸在國家層面有這一方面（指科技自主）的需要，也需要在這個地方投入，外界對新財金班子有很多期待。

展望今年大陸經濟，陶冬指出，他的看法已發生明顯改變，從悲觀走向樂觀，但目前這個樂觀只看到「反彈」，還需要看到更多的政策和更好的投資環境，才能確認這個「反彈」可以持續並最終成為「反轉」。

他表示，今年大陸經濟增長目標要達到百分之五是有可能的，但前提是要有更積極主動的政策治理措施。

陶冬建議，兩會政府工作報告應將今年經濟增長目標定在百分之五甚至更高，這也是觀察的重要指標之一。如果大陸真把目標定在百分之五，接下來推出大規模刺激措施的可能性就非常高。