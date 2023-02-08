2022年全球10大晶片買家出爐 蘋果仍第1、華為降最多

根據市調機構Gartner發布的數據，全球前十大原始設備製造商（OEM）的晶片支出在2022年減少了7.6%，主要受到全球通膨和經濟衰退影響，嚴重削弱了對 PC 和智能手機的需求。其中蘋果和三星電子保持前兩名；華為保持在第7，但降幅最多；鴻海則排名第10。

值得注意的是，10大買家中的晶片採購量，只有三星電子和索尼在增加。

Gartner高級總監分析師Masatsune Yamaji表示，2022年通貨膨脹和經濟衰退壓力，大幅削弱了對PC和智慧手機的需求，影響了全球OEM的生產，導致主要的OEM都無法提高單位產量和出貨量。

此外，大陸疫情期間的清零政策也導致嚴重的材料短缺和電子供應鏈的短期中斷。汽車、網路和工業電子市場的半導體短缺持續存在，提高了晶片平均售價 （ASP）並加速了這些市場的半導體收入增長。

這些因素，導致龍頭的OEM在2022年的半導體總支出中所占份額較2021年有所下降。

若以個別廠商支出情況來看，蘋果連續第4年以 11.1% 的市佔，成為晶片支出最高的廠商，其餘依序三星占 7.7%排第2，聯想占 3.5%，戴爾和步步高電子各占 3%，第6是小米、第7是華為，第8是惠普、第9是索尼，鴻海排名第10。

眾所周知，蘋果繼續在內部設計越來越多的元件、應用處理器，所以蘋果將計算微處理單元（MPU）的支出減少了11.7%。然而，蘋果將非記憶體晶片的支出增加了2.8%。

三星電子將晶片支出增加了2.2%，位列第2。雖然，該公司預計智慧手機市場將在全年出現萎縮，大眾市場受影響最大。

三星電子投資者關係執行副總裁Ben Suh表示，2022年第4季商業環境顯著惡化，全球經濟問題引發的經濟放緩導致需求疲軟。但由於在可折疊手機領域的領先地位，以及受益於大陸疫情政策影響了競爭對手蘋果，該公司在智慧手機市場獲得了更多的市占，導致2022年半導體支出增加。

值得注意的是，在所有減少晶片購買量的OEM中，華為是削減最多的。華為在2022年的晶片支出為120.1億美元，較2021年下降了19.4%，位列半導體十大買家的第7名。