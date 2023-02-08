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大陸不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

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大陸不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
美國商務部週二（7日）公佈2022年外貿數據顯示，中國大陸不再是美國第一大貿易夥伴國地位，這是自2019年以來首次。(新華網)
美國商務部週二（7日）公佈2022年外貿數據顯示，中國大陸不再是美國第一大貿易夥伴國地位，這是自2019年以來首次。(新華網)

美國商務部週二（7日）公佈2022年外貿數據顯示，中國大陸不再是美國第一大貿易夥伴國地位，這是自2019年以來首次發生的事件。

根據美國商務部數據，美國2022年從中國大陸進口了5,370億美元產品，低於美國從歐盟進口的5,530億美元。

分析指出，導致中國大陸喪失美國第一大貿易國地位的原因，主要歸咎於北京的清零政策，以及美國供應來源的多樣化，特別是來自其他亞洲國家的供應增加。

不過，與2021年相比，美國從中國大陸進口的總體數量有所增加，2021年為5,050億美元。

與此同時，根據中國大陸海關總署數據，2022年中國大陸對美國進出口人民幣5.05兆元，美國是中國大陸的第三大貿易夥伴。

美國 北京

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