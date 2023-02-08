開放大陸信眾來台弔唁星雲大師？陸委會：仍須專案申請

佛光山星雲大師圓寂的消息受到大陸信徒與佛教界人士高度關注，也希望能夠赴台灣弔唁星雲大師，而陸委會表示，目前陸方來台從事宗教交流仍須以專案方式申請，對於佛光山擬邀請大陸宗教人士來台弔唁，將會同主管機關積極提供必要協助。

此前國民黨前主席洪秀柱表示，星雲大師常在兩岸間呼籲和平，因此在大陸地區也有許多信眾。如今疫情雖已趨緩，然兩岸往來仍諸多不便，至盼陸委會能夠給予專案協助，讓陸籍的信眾朋友們能如願來台弔唁，送大師最後一程。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮對此則回應，「這個問題恐怕你得去問台灣有關方面。兩岸民眾高度敬重星雲法師，銘記星雲法師的高德遺韵和風範，也會秉持星雲法師的遺願做該做的事」。

對於上述呼籲，陸委會晚間指出，目前陸方人士來台從事宗教交流仍需以專案方式申請入境，星雲大師為台灣備受尊崇之宗教領袖，「本會對於佛光山所舉辦星雲大師圓寂讚頌典禮擬邀請中國大陸人士來台弔唁，將會同主管機關積極提供必要協助，期使相關安排圓滿進行」。

公開資料顯示，自疫情發生以後，我方2020年初開始大幅限縮大陸與港澳籍人士入境規定，其中針對宗教人士的部分，直到2022年11月才宣布針對港澳宗教人士的放寬措施，讓後者可以依規定申請來台，但是針對大陸宗教人士來台的部分，目前仍未有通案放寬的政策舉措，其餘多項領域亦仍未宣布開放。