去年4.2兆人民幣 上海進出口創新高
根據7日召開的上海市2023年商務工作會議消息，2022年，面對空前嚴峻複雜的新冠疫情，上海統籌疫情防控和商務經濟發展，當年貨物進出口等多項統計數據創下歷史新高。
中新社報導，當天會議上，上海市商務委主任顧軍作全市商務工作報告，上海市副市長華源出席會議。
2022年，上海貨物進出口4.2兆元人民幣，同比增長3.2%，規模再創歷史新高，口岸貿易總額繼續保持全球城市首位；實際使用外資239.6億美元，再創歷史新高；社會消費品零售總額1.64兆元人民幣，繼續居中國大陸中心城市首位；新增首店1073家，數量和質量繼續保持大陸城市領先地位。 上海將加快培育新型消費、集聚全球消費資源、創新消費場景；全力穩定外貿基本盤，加快新型國際貿易擴容，大力推進會展業高質量發展。華源表示，2023年上海的商務工作全力落實國家重大戰略、全力穩定商務經濟增長、全力提升國際貿易中心軟實力、全力增強商務惠民實效。
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