去年4.2兆人民幣 上海進出口創新高

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據7日召開的上海市2023年商務工作會議消息，2022年，面對空前嚴峻複雜的新冠疫情，上海統籌疫情防控和商務經濟發展，當年貨物進出口等多項統計數據創下歷史新高。

中新社報導，當天會議上，上海市商務委主任顧軍作全市商務工作報告，上海市副市長華源出席會議。　　

2022年，上海貨物進出口4.2兆元人民幣，同比增長3.2%，規模再創歷史新高，口岸貿易總額繼續保持全球城市首位；實際使用外資239.6億美元，再創歷史新高；社會消費品零售總額1.64兆元人民幣，繼續居中國大陸中心城市首位；新增首店1073家，數量和質量繼續保持大陸城市領先地位。 　上海將加快培育新型消費、集聚全球消費資源、創新消費場景；全力穩定外貿基本盤，加快新型國際貿易擴容，大力推進會展業高質量發展。華源表示，2023年上海的商務工作全力落實國家重大戰略、全力穩定商務經濟增長、全力提升國際貿易中心軟實力、全力增強商務惠民實效。

上海 疫情

延伸閱讀

上海臨港新片區 8招優化營商環境

列車招聘 求職者下車門入廠門

長三角鐵路復工 開啟忙碌模式

陸新能源車補貼 地方政府接力

相關新聞

廣州60條惠台措施 7面向修訂

廣州市人民政府台灣事務辦公室、廣州市發展和改革委員會日前修訂發布「廣州60條惠及台胞措施」。

大陸開鍘 禁赴港開戶炒美股

大陸投資人跨境香港開戶炒美股，以前「三不管」，不過，大陸證監會出手監管了，市場傳聞稱，已有16家大陸國資券商收到指導，要...

北京推兩業融合 中小企數位轉型

北京推動先進製造業和現代服務業融合發展。將符合條件的工業互聯網供應商納入中小企業服務券等政策支持範圍，對「專精特新」中小...

武漢新城 橫跨兩市啟動建設

《武漢新城規劃》7日正式發布。規劃顯示，武漢新城打破傳統行政區劃，範圍橫跨武漢、鄂州兩市。此前，包括武漢新城創新策源基地...

「徽動全球」拚經濟 安徽萬企百團出海

中國化學工程第三建設有限公司海外經營部部長朱玲，7日出發赴阿拉伯聯合大公國，此次受義大利塞班集團邀請，前往阿布達比參加卡...

去年4.2兆人民幣 上海進出口創新高

根據7日召開的上海市2023年商務工作會議消息，2022年，面對空前嚴峻複雜的新冠疫情，上海統籌疫情防控和商務經濟發展，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦