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阿里巴巴類似ChatGPT產品曝光　傳正進行內部測試

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴類似ChatGPT產品曝光，傳正進行內部測試。圖為阿里巴巴杭州總部。阿里巴巴官網
阿里巴巴類似ChatGPT產品曝光，傳正進行內部測試。圖為阿里巴巴杭州總部。阿里巴巴官網

阿里巴巴一名資深技術專家8日對外爆料，阿里達摩院正在研發類ChatGPT 的對話機器人，目前已開放給公司內員工測試。

21世紀經濟報導，從曝光截圖來看，阿里巴巴可能將AI 大模型技術與釘釘生產力工具深度結合。受到利多消息影響，阿里巴巴美股盤前短線拉升，漲近3%。

阿里方面回應表示，確實在研發中，目前處於內測階段。後續如有更多信息，會第一時間發布。

釘釘近期還表示，有用戶已把ChatGPT 機器人搬上了釘釘。在釘釘中，可自定義創建一個ChatGPT 機器人，但需自行開發。

浙江日報報導，值得注意的是，企查查顯示，目前阿里達摩院申請的「人機對話及預訓練語言模型訓練方法、系統及電子設備」專利已在「實質審查中」。

企查查同時顯示，近日阿里達摩院發生工商變更，註冊資本由人民幣1,000萬增至人民幣3億，增幅高達2900%，持續投入人工智能（AI）等底層技術。該公司由阿里巴巴全資持股。

實際上，就在今年年初，阿里巴巴達摩院發布的「2023十大科技趨勢」，已將「生成式AI」列入其中。在AI、大模型等ChatGPT所需底層技術上，達摩院具備領先的技術能力，先前曾先後推出超越谷歌、微軟的10萬億規模的M6大模型、AI模型開源社區「魔搭」等，相關研究成果一直處於國際領先。

OpenAI 的自然語言處理模型ChatGPT 於去年11 月推出，現正風靡全球。該工具採用聊天機器人的形式，以對話的方式回答問題，幫助人們生成代碼和各種類型的內容。

微軟公司8日推出新版必應搜索引擎（https://www.bing.com/new）和Edge 瀏覽器，集成了OpenAI 開發的近期大熱的ChatGPT 技術，微軟介紹稱，就像在搜索Web 時擁有一位研究助理、個人規劃器和創意合作夥伴。

AI ChatGPT 人民幣

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